Можно расслабиться: ретроградный Меркурий ушел. Но опасность осталась

По ее словам, больше всего надо волноваться людям влюбленным или семейным, поскольку именно у них могут начаться проблемы: сомнения друг в друге, утихание прежних чувств и т.д. Таким образом, у них постепенно начнутся неприятные перемены в отношениях.

— Уже ближе к 23–25-му числу они будут смотреть с сомнением на свою вторую половинку, причем оба партнера. Будут сомнения, их ли это человек. Начнутся какие-то перемены, но непонятно, к чему они приведут. Даже совместный отдых тут не сможет помочь. Чувства будут распыляться, — пояснила Батыр.

Астролог добавила, что не только у пар могут возникнуть проблемы после того, как они пережили ретроградный Меркурий. Одиноких людей ожидает удар по финансам и, как следствие, сильнейший стресс.

— Также нежелательно им сейчас куда-то ходить: в гости, на свадьбы и т.д. По ним (несемейным людям. — Прим. Лайфа) это очень сильно ударит, то есть начнутся депрессивные мысли. У них есть все шансы впасть в глубочайшую депрессию, — отметила Батыр.

Кроме того, она подчеркнула, что одинокие люди могут внезапно заболеть, поэтому им лучше всего обратить свое внимание на здоровье.