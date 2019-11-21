День Михаила 2019: почему 21 ноября нельзя венчаться

Многие интересуются: можно ли жениться на Михайлов день 2019? Вообще, 21 ноября венчаться можно. Однако, если праздник выпадает на вторник, четверг или субботу (в эти дни обряд венчания не проводят, также как и во время постов и накануне некоторых праздников), передает Сегодня.