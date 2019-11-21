День Михаила 2019: почему 21 ноября нельзя венчаться

Многие интересуются: можно ли жениться на Михайлов день 2019? Вообще, 21 ноября венчаться можно. Однако, если праздник выпадает на вторник, четверг или субботу (в эти дни обряд венчания не проводят, также как и во время постов и накануне некоторых праздников), передает Сегодня.
В 2019 году праздник Архангела Михаила выпал на четверг, поэтому в этом году на Михайлов день венчаться нельзя, а вот в ЗАГСе гражданскую церемонию, разумеется, поведут.
Что на Михайлов день нельзя делать:
- ссориться и даже повышать голос,
- браться за тяжелую работу,
- отказывать в помощи нуждающимся,
- мыть голову – так можно "смыть ум".
Традиционно в Михайлов день 2019 православные верующие отправляются в церковь, чтобы поставить свечу святому Михаилу и помолиться. Обращаются в первую очередь с просьбами о защите от недоброжелателей и врагов.