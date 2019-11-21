Чт, 21.11.2019

День Михаила 2019: почему 21 ноября нельзя венчаться

Невеста. Фото иллюстративное.

ФОТО: Viktor Cap/PantherMedia / Viktor Cap

Многие интересуются: можно ли жениться на Михайлов день 2019? Вообще, 21 ноября венчаться можно. Однако, если праздник выпадает на вторник, четверг или субботу (в эти дни обряд венчания не проводят, также как и во время постов и накануне некоторых праздников), передает Сегодня.

В 2019 году праздник Архангела Михаила выпал на четверг, поэтому в этом году на Михайлов день венчаться нельзя, а вот в ЗАГСе гражданскую церемонию, разумеется, поведут.

Что на Михайлов день нельзя делать:

  • ссориться и даже повышать голос,
  • браться за тяжелую работу,
  • отказывать в помощи нуждающимся,
  • мыть голову – так можно "смыть ум".

Традиционно в Михайлов день 2019 православные верующие отправляются в церковь, чтобы поставить свечу святому Михаилу и помолиться. Обращаются в первую очередь с просьбами о защите от недоброжелателей и врагов.

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