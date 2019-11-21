У парней спросили, как девушкам лучше с ними знакомиться. Ответы вас порадуют

В первый день учёбы в аудиторию зашла девушка, опоздав на пять минут. Свободные места были только рядом с мной. Она села, достала конфеты в виде фруктов и сказала: "Можешь брать их сколько угодно, пока не трогаешь чёртовы бананы. Они мои". Я влюбился.