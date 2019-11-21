У парней спросили, как девушкам лучше с ними знакомиться. Ответы вас порадуют

Девушкам на заметку. Парни с Reddit рассказали, как же лучше всего завязать с ними разговор. Оказалось, всё не так сложно. Подробности — в подборке ниже, пишет Лайф.
Отвечаю! Несколько недель назад в баре девушка просто села рядом, положила руку мне на плечо и сказала: "Пожалуйста, поговори со мной". Работает на 110 процентов! Вот тот уровень креативности, что нужен парням.
В первый день учёбы в аудиторию зашла девушка, опоздав на пять минут. Свободные места были только рядом с мной. Она села, достала конфеты в виде фруктов и сказала: "Можешь брать их сколько угодно, пока не трогаешь чёртовы бананы. Они мои". Я влюбился.
Можно сделать какой-нибудь простой комплимент. Например: "Мне нравится твоя рубашка". Парни редко получают признание своей внешности, поэтому когда это всё-таки происходит, обычно мы так польщены, что, скорее всего, не будем знать, что ответить.
Мне плевать, как со мной будут знакомиться. Я просто одинок.
"Хочешь, я тебе покажу мою коллекцию Биониклов?" — лучший вариант начать разговор.
Если действительно хочешь привлечь его внимание, попробуй: "Чего смотришь? Я видела тебя, ублюдок! Меня зовут ____!" Так он никогда не забудет твоё имя.
На работе появилась новая девушка, которая сразу меня заметила. Она начала наш разговор с "Бу!", неуклюже топая вниз по лестнице, надеясь меня напугать. Мы поженились два месяца назад.
Да неважно, с чего завязать разговор. Парни и с деревом разговаривать будут, если оно заговорит первым.
Привет, меня зовут _____. "Ну разве катапульта не превосходное оружие для осады крепости?" — тоже неплохой вариант.
Это буквально не имеет значения, с чего вы начнёте. Большинство парней настолько жаждут внимания со стороны девушек, что будут благодарны за всё.