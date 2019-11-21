Шесть моментов, которые стоит обдумать перед тем, как решиться на уколы красоты

Ежегодно десятки миллионов женщин решаются на уколы красоты, что делает эти уколы самой популярной малоинвазивной (с минимальным проникновением через внешние барьеры организма) процедурой красоты. Если вы думали о том, чтобы увеличить эту статистику, то перед тем как хвататься за телефон и записываться на процедуру, обдумайте шесть аспектов, о которых написано ниже.
1. Кто будет делать инъекции?
90% успеха процедуры зависит от того, кто ее проводит, остальные 10% зависят от вещества, которое вводится. Подумайте об этом так – если вам сделают неудачную стрижку, вы будете винить в этом парикмахера или ножницы? Именно поэтому крайне важно доверяться только лучшим специалистам, обладающим необходимой компетенцией и опытом, чтобы обеспечить вам лучший из возможных результатов. Доверие правильному специалисту – это вопрос не только красоты, но и безопасности. Правильнее всего делать инвазивные (даже малоинвазивные) процедуры у признанных специалистов, поскольку в таком случае вы можете быть уверены, что результат будет лучшим из возможных и что даже если что-то пойдет не по плану, специалист, проводящий процедуру, всегда сможет правильно среагировать и свести к минимуму риск возникновения осложнений.
2. Бюджет
Реальность такова, что на сегодняшний день уколы красоты можно делать в самых разных местах и по довольно разным ценам. Здесь разумно помнить, что скупость там, где ей нет места, может привести к плачевным последствиям. Как и почти в любом деле, где качество тесно связано с ценой. Снизить цену всегда можно только за счет чего-то – будь то используемые филлеры или, в худшем случае, неопытность либо отсутствие компетенции у человека, который проводит процедуру. В вопросах, касающихся вашей жизни, здоровья и красоты, не должно быть места экономии. Разумнее будет немного подкопить и доверить свою красоту и здоровье тем, кто умеет с ними правильно обращаться. Не менее важно знать, что вам будут вкалывать – использует ли специалист вещество правильного назначения, корректно купленное и герметично упакованное, или речь идет о некачественном филлере.
К тому же всегда стоит следить за кампаниями, которые время от времени проводят известные клиники. К примеру, действующая в Таллинне The Health Clinic отмечает свое десятилетие, предлагая скидку на уколы красоты до 50%.
3. Ваши ожидания
Даже если вы мечтаете о скулах, как у Блейк Лайвли, или о губках, как у Анджелины Джоли, объяснять врачу на примере голливудских звезд, чего вы хотите – не самый правильный вариант для достижения лучшего результата. Правильнее всего взять с собой какое-нибудь свое фото, на котором, по вашему мнению, вы лучше всего получились. В идеале стоит показать фотографию, на которой вам от двадцати до тридцати лет – считается, что в эти годы лицо человека выглядит наиболее «полнотелым». Это поможет врачу, который будет делать уколы красоты, выбрать правильные ориентиры, а реальный результат будет в большей степени соответствовать вашим ожиданиям.
4. Продукт, который используется
Существует очень много самых разных филлеров. Важно, чтобы вы знали, какой филлер будет вам вводиться. Как уже говорилось ранее, важную роль играет происхождение продукта, поскольку от этого во многом зависит качество и безопасность. Также важно, была ли ампула закрыта до процедуры или нет. Спросите у врача, какое вещество он планирует использовать и почему. Конечно, важно отметить, что значение имеет не столько бренд, сколько химический состав продукта, в общем-то, как и с большинством других препаратов – действующее вещество важнее, чем оформление упаковки.
5. Что делать до и что делать после?
Хотя уколы красоты являются малоинвазивной процедурой, которая длится всего несколько минут, все же важно знать, какие действия следует предпринимать до процедуры и какие – после. Уколы ботулотоксина не требуют предварительной подготовки, и единственное, что следует помнить после процедуры: не стоит сразу же отправляться на тренировку и вообще наклонять голову в течение последующих четырех часов. Воздержитесь от ощупывания лица, особенно тех его участков, в которые делались уколы, и не прикладывайте холод. Раньше рекомендовалось именно прикладывать холод, но исследования показали, что холод замедляет и ухудшает способность мышц усваивать токсин. Иными словами, прикладывание холода уменьшает эффект от уколов.
С филлерами немного другая история, поскольку наиболее частыми побочными явлениями их использования являются синяки и припухлости, особенно в таких чувствительных местах, как губы. Организуйте свои дела так, чтобы после процедуры вам не нужно было никуда идти или ехать и ничего важного делать в ближайшие 48 часов. Также в течение двух недель до процедуры с использованием гиалуроновой кислоты рекомендуется не принимать аспирин или пищевые добавки с содержанием рыбного жира. Аспирин разжижает кровь, и, принимая его до процедуры, вы повышаете риск возникновения синяков и отеков. Не рекомендуется идти к стоматологу вскоре после процедуры, поскольку при чистке зубов ротовая полость подвергается воздействию огромного количества бактерий, которые с легкостью найдут путь к вашей кровеносной системе. А это, в свою очередь, повысит риск возникновения инфекций.
6. Сколько держится эффект от уколов?
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, поскольку это зависит от разных факторов – от того, сколько вещества было введено, в какие области лица и т.д. Как правило, эффект от ботулотоксина сохраняется от четырех до шести месяцев, а действие филлеров с гиалуроновой кислотой длится от шести до восемнадцати месяцев. Таким образом, если вам понравится то, что вы увидите после процедуры, будьте готовы, что уколы красоты и филлеры станут новой частью вашей жизни, которая будет нуждаться в повторении через определенные временные интервалы.
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