Шесть моментов, которые стоит обдумать перед тем, как решиться на уколы красоты

1. Кто будет делать инъекции?

90% успеха процедуры зависит от того, кто ее проводит, остальные 10% зависят от вещества, которое вводится. Подумайте об этом так – если вам сделают неудачную стрижку, вы будете винить в этом парикмахера или ножницы? Именно поэтому крайне важно доверяться только лучшим специалистам, обладающим необходимой компетенцией и опытом, чтобы обеспечить вам лучший из возможных результатов. Доверие правильному специалисту – это вопрос не только красоты, но и безопасности. Правильнее всего делать инвазивные (даже малоинвазивные) процедуры у признанных специалистов, поскольку в таком случае вы можете быть уверены, что результат будет лучшим из возможных и что даже если что-то пойдет не по плану, специалист, проводящий процедуру, всегда сможет правильно среагировать и свести к минимуму риск возникновения осложнений.

2. Бюджет

Реальность такова, что на сегодняшний день уколы красоты можно делать в самых разных местах и по довольно разным ценам. Здесь разумно помнить, что скупость там, где ей нет места, может привести к плачевным последствиям. Как и почти в любом деле, где качество тесно связано с ценой. Снизить цену всегда можно только за счет чего-то – будь то используемые филлеры или, в худшем случае, неопытность либо отсутствие компетенции у человека, который проводит процедуру. В вопросах, касающихся вашей жизни, здоровья и красоты, не должно быть места экономии. Разумнее будет немного подкопить и доверить свою красоту и здоровье тем, кто умеет с ними правильно обращаться. Не менее важно знать, что вам будут вкалывать – использует ли специалист вещество правильного назначения, корректно купленное и герметично упакованное, или речь идет о некачественном филлере.

К тому же всегда стоит следить за кампаниями, которые время от времени проводят известные клиники. К примеру, действующая в Таллинне The Health Clinic отмечает свое десятилетие, предлагая скидку на уколы красоты до 50%.

3. Ваши ожидания

Даже если вы мечтаете о скулах, как у Блейк Лайвли, или о губках, как у Анджелины Джоли, объяснять врачу на примере голливудских звезд, чего вы хотите – не самый правильный вариант для достижения лучшего результата. Правильнее всего взять с собой какое-нибудь свое фото, на котором, по вашему мнению, вы лучше всего получились. В идеале стоит показать фотографию, на которой вам от двадцати до тридцати лет – считается, что в эти годы лицо человека выглядит наиболее «полнотелым». Это поможет врачу, который будет делать уколы красоты, выбрать правильные ориентиры, а реальный результат будет в большей степени соответствовать вашим ожиданиям.

4. Продукт, который используется