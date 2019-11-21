Десять женских проблем, которые мужчины никогда не поймут

Конечно, каждому мужчине хочется видеть рядом с собой красивую женщину, но вот парадокс: они не способны понять наших переживаний из-за прически, одежды и макияжа. А наши привычки вызывают у них недоумение. Мы можем смотреть на себя в зеркало с периодичностью 30 секунд, постоянно поправлять волосы, а некоторые из нас не выходят без тонны макияжа даже в магазин за хлебом. Что поделать, вот такие мы прекрасные и загадочные создания.

2. Любовь к неестественности

Вывески салонов красоты пестрят надписями о скидках и акциях на наращивание ресниц, волос и ногтей. С экранов телевизоров нам рассказывают о чудесах пластической хирургии и достижениях современной косметологии, которые помогут нам стать привлекательнее в глазах мужчин, и мы, наивные, этому верим. Но вот незадача – представители сильного пола убеждены, что наша естественная красота – это лучшее, что у нас есть. Берем на заметку.

3. Вечные опоздания