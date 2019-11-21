Десять женских проблем, которые мужчины никогда не поймут

Представители сильного пола не один десяток лет задаются вопросом: как понять женщину? Они способны покорять космос, управлять самолетами, изобретать вакцины от рака и сделать множество других полезных открытий, но понять поведение женщины — выше их сил. Так что же вызывает у них больше всего вопросов?
1. Чрезмерная забота о внешности
Конечно, каждому мужчине хочется видеть рядом с собой красивую женщину, но вот парадокс: они не способны понять наших переживаний из-за прически, одежды и макияжа. А наши привычки вызывают у них недоумение. Мы можем смотреть на себя в зеркало с периодичностью 30 секунд, постоянно поправлять волосы, а некоторые из нас не выходят без тонны макияжа даже в магазин за хлебом. Что поделать, вот такие мы прекрасные и загадочные создания.
2. Любовь к неестественности
Вывески салонов красоты пестрят надписями о скидках и акциях на наращивание ресниц, волос и ногтей. С экранов телевизоров нам рассказывают о чудесах пластической хирургии и достижениях современной косметологии, которые помогут нам стать привлекательнее в глазах мужчин, и мы, наивные, этому верим. Но вот незадача – представители сильного пола убеждены, что наша естественная красота – это лучшее, что у нас есть. Берем на заметку.
3. Вечные опоздания
Приходить чуть позже назначенного времени – вот еще одна женская черта. Надо же привести себя в порядок перед свиданием, несколько раз взглянуть в зеркало и убедиться в собственной неотразимости. Мы любим, когда нас ждут. Пусть постоит и поволнуется, а то вдруг такая красавица передумала идти с ним на свидание.
4. Намеки
Мы просто убеждены, что мужчины должны читать мысли и угадывать все наши желания. Наверное, поэтому нас так удивляет, что они не понимают намеков, ведь, казалось бы, мы уже почти сказали все прямым текстом, ну как тут можно не догадаться?
5. Трепетное отношение к подругам
Вы когда-нибудь видели, чтобы ваш парень при встрече целовал своего друга в щеку и говорил: «Я так по тебе соскучился»? Согласитесь, выглядит странно, но не менее необычно для мужчин наблюдать за нашим общением с подругами. Они просто не понимают, почему мы называем друг друга ласковыми прозвищами и стараемся все делать вместе. У мужчин же более сдержанные отношения со своими друзьями, поэтому нередко они недолюбливают наших подруг.
6. Любовь к деталям
Для нас выбрать коврик в ванную или цвет штор в спальню — приятные заботы. Мы подходим к этому со всей ответственностью. Мужчины просто не понимают, как можно уделять столько времени таким мелочам.
7. Диеты
Ну какая же девушка не хочет быть стройной? Правильное питание, подсчет калорий и бесконечные взвешивания – все это наша борьба с лишними килограммами, от которой у мужчин просто голова идет кругом. Мы можем с восторгом рассказывать им о том, как мы похудели благодаря диете, а в ответ услышать, что надо заниматься спортом, а не этой ерундой. Так что хвастаться своей идеальной фигурой лучше перед подружками, они точно поймут, чего вам это стоило.
8. Перепады настроения
Девушка только что смеялась, а теперь вдруг плачет и кричит, что ее никто не любит. Ну и куда прикажете деться бедному мужчине? Это для нас смена эмоций – обычное дело. Для представителей же сильного пола перепады нашего настроения – настоящая загадка века. Но самое большое недоумение у них вызывают «женские дни». Как им вести себя с нами в это время? Непонятно.
9. Пустая болтовня
Женщины те еще болтушки. Мы можем начать отвечать на вопрос, а потом так увлечься собственным рассказом, что просто забудем, о чем нас спрашивали. Если женщины готовы обсуждать любую мелочь часами, то мужчины привыкли выражать свои мысли коротко, ясно и по делу. Вряд ли он будет рассказывать вам, что вчера на распродаже ему удалось купить последнюю пару потрясающих кроссовок, за которые пришлось побороться с другими парнями.
10. Постоянные уточнения
Мужчины привыкли проявлять свою любовь через поступки, но женщинам этого мало. Мы любим ушами и хотим слышать приятные слова, к тому же мы склонны сами придумывать себе проблемы и переживать из-за этого. Поэтому нам просто необходимо знать ответы на миллион вопросов: «Тебе хорошо со мной?», «Ты любишь меня?», «Ты считаешь меня красивой?». У мужчин же другая логика: если он один раз сказал, что вас любит, и за это время ничего не поменялось, то он будет молчать. Может, и правильно? К чему пустые слова, если он проявляет заботу и думает о вашем будущем, хотя, конечно, и от приятных слов мы бы не отказались.
11. Любовь к неудачникам
Женщины, особенно в нашей стране, склонны к тому, чтобы желать утешать униженных и оскорбленных. Слабый пол хлебом не корми, дай спасти алкоголика, приструнить хулигана или вытащить из бедности лентяя. Ни один мужчина никогда не посмотрит на девушку, поставившую на себе крест, поэтому им непонятна эта странная особенность некоторых женщин — любить неудачников.