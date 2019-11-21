Классический рецепт бефстроганова из говядины со сметаной: вкуснее ничего нет

По одной легенде рецепт бефстроганова из говядины со сметаной создал французский повар графа Строганова в ХIХ веке для открытого стола, который граф порой накрывал для гостей, по другой ‒ тот же повар придумал его для самого графа, когда тот уже не мог есть твердые бифштексы и ростбифы. Как бы там ни было, кусочки говядины, тушенные в сметанном соусе, получаются мягкими и сочными, а само блюдо вошло в золотой фонд мировой кулинарии. Его можно встретить в меню многих ресторанов мира. Первый рецепт говядины по-строгановски со сметаной появился в знаменитой кулинарной книге Елены Молоховец в 1871 году.

Количество порций - 4

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления 25 мин

Общее время приготовления - ~ 35 мин

Ингредиенты

Вырезка говяжья - 800 г

Луковица - 2 штуки

Масло сливочное - 100 г

Соль - 1 щепотка

Перец черный свежемолотый - 1 щепотка

Для соуса

Бульон говяжий - 2 стакана

Сметана (20%) - 250 г

Паста томатная - 1 чайная ложка

Мука - 2 столовые ложки

Масло сливочное - 30 г

Соль - 1 щепотка

Перец кайенский молотый - 1 щепотка

Для приготовления бефстроганова классического со сметаной выбирайте мякоть говядины - вырезку, почечную часть или край. Самое главное — правильно обжарить кусочки мяса, чтобы они не тушились, а именно жарились. Для этого жарьте мясо небольшими порциями на раскаленной сковороде не больше 2−3 минут. Соус для мяса готовится отдельно, а потом обжаренное мясо тушите в нем несколько минут. Если вы правильно выбрали говядину для бефстроганова со сметаной, то ее не придется тушить долго.

Способ приготовления

Говяжью вырезку вымойте, обсушите, очистите от пленок, посолите и поперчите, заверните в пленку и оставьте на 2 часа или на ночь в холодильнике.

Затем выньте мясо и нарежьте его поперек волокон тонкими ломтиками толщиной 0,5 см. Ломтики нарежьте на небольшие брусочки. Лук очистите, нашинкуйте полукольцами.

На сильном огне разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте порцию лука и немного мяса, помешивая, до румяной корочки, не допуская выделения сока и тушения. Переложите мясо с луком в кастрюлю.

Снова разогрейте сковороду, добавьте масло и жарьте также следующую порцию лука с мясом. Переложите в кастрюлю. Обжарьте таким способом все мясо.

Для соуса в глубоком сотейнике разогрейте сливочное масло и обжарьте на нем муку 2 минуты. Влейте бульон, перемешайте венчиком до однородности.

Добавьте в соус сметану, томатную пасту, снова перемешайте, посолите и поперчите по вкусу и доведите соус до кипения на слабом огне.

Выложите в соус обжаренное мясо, перемешайте, доведите до кипения и тушите еще в течение 5‒15 минут в зависимости от качества мяса.

Подавайте классический бефстроганов со сметаной с гарниром из картофеля или любым другим по желанию, например, отварным рисом.

Советы

В некоторых старинных книгах рекомендуют в рецепт бефстроганова со сметаной вместо томатной пасты добавить в соус дижонскую горчицу и рюмку вина мадеры. Иногда советуют брусочки мяса обвалять в муке перед жарением.

Не стоит солить кусочки мяса перед жарением, из них вытечет весь сок. Лучше посолите целый кусок мяса за 2 часа до нарезки. Или не солите вообще, а добавьте больше соли в соус.

В соус для бефстроганова из говядины со сметаной иногда добавляют белые грибы или шампиньоны, а сметану в соусе заменяют жирными сливками. Все эти варианты можно пробовать и выбрать себе по вкусу.

Позднее появились рецепты приготовления бефстроганова со сметаной из курицы и печенки, эти блюда быстро готовятся и также вкусны.