Гладкая кожа и розовые пятки: как правильно ухаживать за ногами зимой

Дома надевай носки или тапочки

Это убережет твою кожу от холода — она не будет трескаться. Если ты не привыкла к ним, выбери вариант, который тебе понравится — от милых и смешных до богемных. Несколько фото в Instagram, хорошее настроение и гладкость кожи обеспечены. Большой бонус — меньше риск подхватить простуду.

Делай ванночки для ног

Раз в неделю вполне достаточно. Лучше всего добавлять в них морскую соль, но некоторые используют соду. Обычную процедуру легко превратить в Spa-ритуал: выдели 15 минут времени, налей теплую воду, добавь несколько капель эфирных масел, включи приятную музыку или почитай — это поможет расслабиться, снять напряжение, избавиться от усталости. Если не забывать о процедуре, кожа станет намного мягче.

Делай скраб для ступней

Отшелушивая кожу на лице и теле, мы постоянно забываем про ступни. Но на этом участке она грубеет намного быстрее. В душе или ванне не забывай проходиться и по ногам — крем будет впитываться намного лучше, а противная шершавость пропадет. Если у тебя нет специального средства, можешь использовать обычное, но абразивные частицы должны быть крупными. От легкого гоммажа не будет эффекта, потому что кожа на ступнях толще, чем на теле, лице и руках.

Наносить крем

Есть два важных правила. Первое — не забывать это делать перед сном. Второе — использоваться питательное средство, а не увлажняющее (эффект будет намного лучше). Ищи в составе органические масла. Параллельно можно сделать себе легкий массаж, который улучшит кровообращение, что тоже скажется на состоянии кожи.

Не забывать ходить на педикюр

Его можно делать и дома, но мастер сделает это профессионально и лучше: уберет весь ороговевший слой, деликатно обработает стопы и пальцы, чтобы не поранить их. К процедуре можно добавить ванночку, но с профессиональными средствами, которые будут работать эффективнее домашних. Достаточно делать его раз в несколько недель, а результат поддерживать самостоятельным уходом.