Десять имен, обладателям которых на роду написано быть счастливыми

Елена

С греческого это имя трактуется как «светлая», «солнечная». Елена сочетает в себе доброту и прямолинейность, она редко пойдет против принципов и будет отстаивать свою точку зрения до победного. В жизни это качество приходится очень кстати. Девушка с таким именем наделена состраданием и справедливостью, что вызывает у окружающих уважение. Она ласкова и заботлива, умеет любить, поэтому чаще всего связана прочными брачными узами. Дома у Елены всегда царит спокойствие и уют.

Наталья

Наталья — от латинского «родная». Крайне самоуверенная, точно определяет для себя цели и пути их достижения. Успевает всегда и везде. Самореализация для нее крайне важна. Наташа отличается веселым нравом и добротой, она способна накапливать в себе позитивную, праведную энергетику, которая помогает ей состояться в жизни. Чаще всего эта девушка не способна на корыстные поступки, поэтому негатива в ее жизни практически нет.

Мария

Это имя — одно из самых древних и популярных во всем мире. В нем сочетается строгость и сердечность одновременно. Это рассудительная личность, которой не чуждо сострадание. Немалую роль в становлении характера могут сыграть такие образы, как Христианская Дева Мария и не менее известная на Руси Машенька из сказок. Так или иначе, Марию оберегает сам образ матери Христа. К тому же, названная именем Мария девушка добивается больших успехов в учебе и работе, шаг за шагов преодолевая ступени карьерной лестницы. Обычно она счастлива в личной жизни.

Татьяна

Татьяна — вариация имени сабинского царя Татиуса. Устроительница, повелительница, устанавливающая. Все в жизни Татьяны крутится вокруг ее желаний и прихотей. Она легко идет к запланированной цели, на ее пути встречается много полезных людей, а ситуации сами складываются наилучшим образом. Татьяна бывает строга и вспыльчива, но при этом справедлива. Ее стойкость привлекает влиятельность, а мужчины обращают внимание на ее искренность. Она крайне жизнелюбива, и за это Вселенная открывает перед ней все двери.

Ольга

На Руси это имя появилось благодаря викингам. Оно считается парным для мужского имени Олег (оба означают «священные»). Главные качества Ольги — нерушимая воля и независимость. Ей нет дела до чужого мнения, она не склонна перемывать кости недоброжелателям и всегда будет стремиться к собственному развитию. Это истинная женщина, капризна, но умеет любить и быть любимой. Обладательница имени требовательна к себе и своему избраннику, она никогда не будет размениваться по пустякам, обрекая себя на неудачи.

Олег

От скандинавского языка это имя приобрело значение «священный». Олег имеет аналитический склад ума, это позволяет ему хорошо устроиться в жизни, обзавестись высокооплачиваемой должностью. Он настоящий мужчина, которому важны семейные ценности и духовный мир.

Алексей

С древнегреческого это имя означает «защитник, помощник». Такой мужчина будет верным мужем и хорошим семьянином. Ради семьи Алексей готов переживать любые трудности, ему легко удается выходить из зоны комфорта. По характеру он спокоен, редко вступает в открытые конфликты, пытается сохранить отношения, думая наперед. Ему легко удается найти контакт с окружающими, он всегда находится рядом с хорошими людьми.

Давид

Древнееврейское имя, которое используется во многих культурах и обозначает «любимец». Давид — крайне целеустремленный человек, порой резок в общении, но никогда не обманет и не станет преследовать корыстные цели. Обладает сильнейшей энергетикой — люди сами стремятся к общению с Давидом, то же самое касается противоположного пола. Добивается всего, что желает, с помощью трудолюбия и честности.

Владимир

Значение имени Владимир — «владыка мира». Очень любознателен, с интересом открывает для себя мир и раскрывает разные грани жизни. Он легко справляется с жизненными трудностями, решает свои проблемы и семейные. В общении он очень доброжелателен, знает подход практически к любому, что и позволяет ему добиваться успеха.

Николай