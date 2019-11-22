Шесть классных рецептов начинки для блинчиков: вкусно - ум отъесть!

Если ты не на диете, записывай каждый! Журнал «Лиза» собрал все популярные варианты и полезные советы, как сделать начинку сочной и вкусной.
Блинчики с мясом могут заменить полноценный прием пищи. Их можно также готовить как сытный перекус. Бери с собой на работу или пикник, давай детям в школу и мужу на работу. Мясная начинка для блинов может быть очень разнообразной и вкусной — предлагаем самые классные варианты.
1. Классический с луком
Для приготовления самого традиционного варианта тебе понадобится:
- 900 мл молока;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 400 г муки;
- 4 ст. л. растительного масла + немного для жарки;
- 500 г говяжьего фарша;
- 1 крупная луковица;
- 30 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
При помощи миксера смешай все ингредиенты для теста: молоко, яйцо, сахар и соль, муку и 2 столовые ложки растительного масла. Выпекай тонкие блинчики на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде, после чего каждый из них смажь небольшим количеством сливочного масла.
Мясо прокрути через мясорубку, а лук мелко нарежь. Обжарь его на растительном масле. Добавь в сковороду фарш и перец. Обжарь все компоненты на среднем огне под крышкой в течение 15 минут, периодически помешивая. Следи, чтобы мясо не стало сухим — при необходимости можно добавить немного горячей воды, при этом жарить лучше под крышкой. После этого посоли, добавь 15 г сливочного масла и жарь еще 3—4 минуты. За это время бульон должен выкипеть, но мясо останется сочным.
После этого на каждый блинчик выложи по 1,5—2 столовые ложки начинки, заверни удобным способом и поджарь, чтобы скрепить тесто.
2. Блины с мясом: рецепт начинки из птицы и шампиньонов
- 500 граммов индейки или курицы (старайся брать не слишком сухую часть, если хочешь, чтобы начинка получилась действительно сочной);
- 4 ст. л. сметаны или жирных сливок;
- 2 крупных шампиньона;
- 2 веточки свежего зеленого лука;
- соль и перец по вкусу.
Перекрути через мясорубку и слегка обжарь фарш, добавь соль и перец. Нарезанные грибы положи к фаршу и продолжай обжаривать еще 5 минут на среднем огне. Затем влей сметану или сливки, потуши еще минут 5—10, сними с огня и добавь нарезанный лук. Заверни фарш в уже обжаренное тесто и подавай к столу.
3. С сыром и перепелиным яйцом
На 8—9 блинов возьми:
- 100 г пшеничной муки;
- 100 мл молока;
- 80 мл питьевой воды;
- 0,5 ч. л. сухих дрожжей;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- немного масла для жарки;
- по щепотке соли и сахара;
- 300 г говяжьего фарша;
- 1 небольшую луковицу;
- 60 г твердого сыра;
- 8—9 перепелиных яиц (точное количество будет зависеть от получившегося количества и размера блинчиков).
В теплом молоке (около 40 градусов) раствори дрожжи и добавь сахар. Дай настояться 10 минут. Добавь минеральную воду комнатной температуры, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешай тесто и оставь на 20 минут в теплом месте. Оно должно получиться не очень жидким. Если оно густое, добавь ложку теплого молока.
Тем временем обжарь на растительном масле фарш в течение 10 минут. Добавь мелко нарезанный лук. Посоли и жарь до готовности мяса. Отдельно в миске натри нужное количество сыра.
На смазанной маслом сковороде выпекай блинчики размером около 15 см. Делать это нужно только с одной стороны. Вторая сторона должна лишь немного подсохнуть. Не пеки сразу все блины — лучше по одному или два, а затем сразу начиняй и закрепляй каждый. Так они лучше скрепляются и не успевают подсохнуть.
Для приготовления возьми:
- 180 г пшеничной муки;
- 40 г сахара;
- 20—40 г растительного масла;
- 3—4 яйца;
- 500 мл молока (или смеси молока и воды);
- 200 г любого мяса;
- 1 большую луковицу;
- 50—100 г отварного риса;
- соль и перец по вкусу.
Молоко, 3 яйца, масло, сахар, муку и щепотку соли тщательно перемешай и приготовь из получившегося теста блины. Сделать начинку очень просто: отвари мясо, обжарь мелко нарезанный лук и (при желании) отвари еще 1 яйцо и немного риса. Отварное мясо пропусти через мясорубку, добавь лук, рис и нарезанное яйцо, тщательно перемешай. Посоли и поперчи по вкусу.
5. Тонкие с сочной курицей
- 0,5 л молока;
- 2 яйца;
- 200 г муки;
- сахар и соль по вкусу;
- 2—3 ст. л. растительного масла;
- 400 г курицы;
- 2 средние морковки;
- 3 ст. л. жирной сметаны.
Первым делом смешай молоко, яйца, муку, сахар и соль, а также масло и испеки блины. Очисти и натри на крупной терке морковь, после чего обжарь ее на сковороде до готовности. Курицу отвари и прокрути вареное мясо через мясорубку. Добавь к ней готовую морковь, сметану, все хорошо перемешай а также посоли и поперчи по вкусу. Готовую выложи по всем кругу и заверни рулетиком, конвертиком или иным удобным способом.
6. Заварные с ветчиной и сыром
Чтобы приготовить такой вариант, возьми:
- 500 мл молока;
- 200 мл кипятка;
- 2 яйца;
- 350—400 г муки;
- 3 ст. л. растительного масла;
- соль и сахар по вкусу;
- 150 г ветчины;
- 100 г сыра;
- перец и зелень по желанию.
Яйца взбей с сахаром и солью до легкой пены венчиком или миксером. Добавь 1 стакан молока комнатной температуры. Затем понемногу насыпь просеянную муку и одновременно продолжай помешивать венчиком, чтобы не было комочков. Затем добавь еще молока и все тщательно перемешай. После этого влей остальное молоко, масло и кипяток, постоянно помешивая. Выпекай блины с двух сторон на разогретой сковороде, смазанной маслом.
После этого переходи к начинке. Ветчину нарежь соломкой, сыр натри на крупной терке или нарежь кубиками (как удобно). На край блина выложи немного начинки и заверни тесто в рулет. То же самое проделай с остальными. Их можно есть как в холодном, так и в теплом виде, дополнительно обжарив на сковороде или прогрев в микроволновке.
4 полезных лайфхака
Как приготовить мясную начинку для блинов, чтобы блюдо получилось действительно вкусным? Пользуйся простыми советами — они улучшат любой рецепт.
- Чтобы добавить сочности мясу, не бери слишком сухой продукт. Например, в случае с курицей, старайся заменить грудку на бедра или голень.
- Готовить мясную начинку лучше на смеси растительного и сливочного масла — так она получится нежнее и сочнее.
- Обязательно жарь мясо под крышкой. При желании можно добавить к нему немного бульона, сливок или кусочек сала.
- Подавать готовое блюдо можно с различными соусами и дополнениями, но наиболее классическим вариантом считается сметана и мелко нарезанная свежая зелень.