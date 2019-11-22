Шесть классных рецептов начинки для блинчиков: вкусно - ум отъесть!

Блинчики с мясом могут заменить полноценный прием пищи. Их можно также готовить как сытный перекус. Бери с собой на работу или пикник, давай детям в школу и мужу на работу. Мясная начинка для блинов может быть очень разнообразной и вкусной — предлагаем самые классные варианты.

1. Классический с луком

Для приготовления самого традиционного варианта тебе понадобится:

900 мл молока;

1 яйцо;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

400 г муки;

4 ст. л. растительного масла + немного для жарки;

500 г говяжьего фарша;

1 крупная луковица;

30 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

При помощи миксера смешай все ингредиенты для теста: молоко, яйцо, сахар и соль, муку и 2 столовые ложки растительного масла. Выпекай тонкие блинчики на разогретой и смазанной растительным маслом сковороде, после чего каждый из них смажь небольшим количеством сливочного масла.

Мясо прокрути через мясорубку, а лук мелко нарежь. Обжарь его на растительном масле. Добавь в сковороду фарш и перец. Обжарь все компоненты на среднем огне под крышкой в течение 15 минут, периодически помешивая. Следи, чтобы мясо не стало сухим — при необходимости можно добавить немного горячей воды, при этом жарить лучше под крышкой. После этого посоли, добавь 15 г сливочного масла и жарь еще 3—4 минуты. За это время бульон должен выкипеть, но мясо останется сочным.

После этого на каждый блинчик выложи по 1,5—2 столовые ложки начинки, заверни удобным способом и поджарь, чтобы скрепить тесто.

2. Блины с мясом: рецепт начинки из птицы и шампиньонов