Письмо читательницы: стоит ли начинать новые отношения, если я беременна?

В редакцию портала Wday обратилась читательница, которая пыается разобраться, нужен ли мужчине такой вот пирожок с начинкой? А как вы считаете?
Я залетела от случайной связи после 12-летнего бесплодного брака. Сейчас хочу найти нового мужчину. Но меня терзает куча сомнений.
На днях мне исполнилось 35 лет, считай юбилей и какая то планка, за пределами которой нужно решать, как выстраивать свою жизнь дальше. С мужем мы познакомились в институте, были молодые, веселые, влюбленные. Поженились быстро. Проблем у нас практически не было: жилье досталось от прародителей, денег хватало. В моей квартире мы жили, а хрущевку мужа сдавали квартирантам. Мы позволяли себе недорого путешествовать, ходить в кафе, встречаться с друзьями, тусоваться по клубам. Про детей особенно не думали. «Как Бог пошлет», считали мы.
12 лет прошло очень быстро. Мы не заметили, как наши чувства угасли, и в определенный момент поняли, что нас ничто не связывает. Расходились легко, без боли в душе. Такое ощущение, что мы просто прогулялись по парку, но тут подошли маршрутки и развезли нас в разные стороны.
Сразу после развода я не чувствовала ни потери, ни разочарования, в душе была полная пустота.
В тот момент мне хотелось тупо смотреть в окно или на море, и я в один день взяла билеты на поезд и поехала в Сочи. В СВ-вагоне со мной ехал молодой парень из Питера — красавец и умница. Помните, как в песне «Вагонные споры последнее дело, …но… тянет поговорить». Наша беседа закончилась в номере его гостиницы. С утра он забронировал мне новое жилье и отправился в свою командировочную суету. Все было мило, любезно и обходительно, но в душе остался вакуум. За три дня, которые я провела в столице курортов, я ни разу ему не позвонила, он, кстати, тоже. Наверное, был занят. Хотя, какое мне дело. «В Сочи — темные ночи». Я сутками сидела у моря, смотрела вдаль и не могла ни о чем думать. В голландской философии это, по-моему, называется методика отдыха «никсен».
Вернувшись домой, я окунулась в ежедневные заботы и почти забыла о случившемся мимолетном романе. Но через месяц мне пришлось обратиться в женскую консультацию — у меня была задержка. В кабинете врача я и узнала значимую новость своей жизни — я жду ребенка, сроки говорили о том, что он потомок питерской благородной крови. Первые секунды шока и желания сообщить попутчику о том, что он станет счастливым отцом, плавно перетекли в здравомыслящие рассуждения. Парень на 9 лет моложе меня, я уже была замужем, назвать меня подходящей невестой нет ни одной причины, да и сама не желаю хоть как-то воскрешать греховную курортную ночь.
Мне 35, это моя первая беременность, у меня есть квартира (муж переехал в свое жилье, которое мы сдавали), есть хорошая работа и перспектива выйти на нее из декрета.
Ребенка я оставляю. Вроде в своей голове все уложила по полочкам. Но есть пунктик, который меня мучает, — я хочу новых отношений и не собираюсь оставаться одна! «Как одна? — восклицает моя знакомая, с которой я поделилась своими размышлизмами, — «Через несколько месяцев у тебя начнутся самые главные отношения в жизни — с собственным малышом. Тебе судьба подарила ребенка в таком возрасте, долгожданного! А ты черти о чем думаешь.»
Скажите, а разве это ненормально, желать быть мамой и оставаться женщиной? Общаться и знакомиться, при этом учитывать деликатное и прекрасное положение. Разве это не лучше, чем уйти в беременную монахиню и посвятить себя одному лишь материнству. Неужели нужно подавлять в себе желание любить партнера, вместо того чтобы делать это мудро и с любовью — к себе, к малышу и к избраннику? Сколько в жизни случаев, когда мужчина воспитывает чужого ребенка как своего.
Считается, что искать никого никогда не надо. Но я думаю, что ускорить процесс «сам придет» очень даже нужно.
Мы же читаем книги и поступаем в институты, чтобы получить знания. Мы не ждем чуда с небес и выгодную работу ищем для себя сами. Почему в поиске мужчины надо сидеть в засаде и ничего не делать? Конечно, это сложновыполнимая цель «обеспечить отца ребенку к его рождению», но для знакомства существуют специальные сайты, выходы в свет.
С другой стороны, понимаю всю сложность процесса. Говорить правду надо на первом же свидании, потому что начинать историю с вранья вообще не вариант. Представляю картинку: знакомлюсь я, сообщаю о своем положении. Серьезное испытание для обоих. Нужен ли мужику такой вот пирожок с начинкой? И так один, второй, третий… Остановка на первой станции маловероятна.
При этом думаю о ребенке. Ему-то как будет лучше?
Отношения завязываются через интим, а там уже место занято. С физиологической точки зрения врачи советуют вести умеренный образ жизни. Да и стрессы во время беременности мне ни к чему.
Подруга-психолог вообще высказала мысль, что страх остаться одной говорит о многих внутренних проблемах, которые надо решать до появления мужчины. И прежде всего стать самодостаточной. Гулять, встречаться с друзьями, быть открытой к общению, делать свои дела, но не зацикливаться на идее поиска. А еще она сказала, что раз есть страхи, значит, никакие знакомства мне самой еще не нужны.
Согласна, что страх не самый лучший советчик, но я не хочу терять время, после рождения мне будет не до того. Может, мне повезет, и малыш сразу увидит своего нового папу. Короче, я не знаю, что мне делать.