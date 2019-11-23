Письмо читательницы: стоит ли начинать новые отношения, если я беременна?

Я залетела от случайной связи после 12-летнего бесплодного брака. Сейчас хочу найти нового мужчину. Но меня терзает куча сомнений.

На днях мне исполнилось 35 лет, считай юбилей и какая то планка, за пределами которой нужно решать, как выстраивать свою жизнь дальше. С мужем мы познакомились в институте, были молодые, веселые, влюбленные. Поженились быстро. Проблем у нас практически не было: жилье досталось от прародителей, денег хватало. В моей квартире мы жили, а хрущевку мужа сдавали квартирантам. Мы позволяли себе недорого путешествовать, ходить в кафе, встречаться с друзьями, тусоваться по клубам. Про детей особенно не думали. «Как Бог пошлет», считали мы.

12 лет прошло очень быстро. Мы не заметили, как наши чувства угасли, и в определенный момент поняли, что нас ничто не связывает. Расходились легко, без боли в душе. Такое ощущение, что мы просто прогулялись по парку, но тут подошли маршрутки и развезли нас в разные стороны.

Сразу после развода я не чувствовала ни потери, ни разочарования, в душе была полная пустота.

В тот момент мне хотелось тупо смотреть в окно или на море, и я в один день взяла билеты на поезд и поехала в Сочи. В СВ-вагоне со мной ехал молодой парень из Питера — красавец и умница. Помните, как в песне «Вагонные споры последнее дело, …но… тянет поговорить». Наша беседа закончилась в номере его гостиницы. С утра он забронировал мне новое жилье и отправился в свою командировочную суету. Все было мило, любезно и обходительно, но в душе остался вакуум. За три дня, которые я провела в столице курортов, я ни разу ему не позвонила, он, кстати, тоже. Наверное, был занят. Хотя, какое мне дело. «В Сочи — темные ночи». Я сутками сидела у моря, смотрела вдаль и не могла ни о чем думать. В голландской философии это, по-моему, называется методика отдыха «никсен».

Вернувшись домой, я окунулась в ежедневные заботы и почти забыла о случившемся мимолетном романе. Но через месяц мне пришлось обратиться в женскую консультацию — у меня была задержка. В кабинете врача я и узнала значимую новость своей жизни — я жду ребенка, сроки говорили о том, что он потомок питерской благородной крови. Первые секунды шока и желания сообщить попутчику о том, что он станет счастливым отцом, плавно перетекли в здравомыслящие рассуждения. Парень на 9 лет моложе меня, я уже была замужем, назвать меня подходящей невестой нет ни одной причины, да и сама не желаю хоть как-то воскрешать греховную курортную ночь.