Как избавиться от вздутия живота

Чем старше мы становимся, тем медленнее работает наша пищеварительная система. Съели что-то не то, и все — здравствуй, вздутие. Но у нас есть хорошая новость — вернуть плоский живот, наладить пищеварение и сдуть живот довольно просто, если следовать рекомендациям диетологов, пишет Wday.
Перед вами подробное описание того, что следует включить в рацион, а от чего следует отказаться.
Включить: клетчатку
Лучший способ избежать запоров, и следовательно накопления газа в животе и вздутия — это приучить себя к потреблению клетчатки. По утрам нужно завтракать хлопьями на основе овсянки или овсяной кашей, в ней содержатся все виды клетчатки. Если вам некогда завтракать с утра, тогда ешьте овсянку на ночь.
Исключить: рафинированные углеводы
Хлеб, макароны, пицца, сладкие тортики — прямой путь к вздутию живота. «Тело очень быстро расщепляет рафинированные углеводы на глюкозу или сахар, — объясняет эксперт по питанию Эми Шапиро. — Часть этой глюкозы расходуется на энергию, но остальная накапливается в мышцах и печени на потом. Проблема? С каждой молекулой глюкозы сохраняются и две молекулы воды. Мучное — это рецепт удержания воды в организме. Отечность неминуема». Замените рафинированные углеводы на сложные, такие как цельное зерно или сладкий картофель. Они содержат больше клетчатки и не заставляют организм сохранять воду, поэтому они с меньшей вероятностью вызывают вздутие живота.
Включить: богатые калием продукты
Высокое содержание калия помогает организму избавиться от лишней воды. Ткани удерживают больше воды, и в организме образуется переизбыток натрия. Чтобы восстановить натриево-калиевое равновесие, нужно потреблять 2600 мг калия в день, причем из продуктов питания, а не из добавок. Что содержит большем всего калия: чечевица, молоко, апельсиновый сок, бананы, картофель.
Исключить: натрий
Натрий заставляет удерживать воду, превращая пищеварительную систему в паровоз. По данным CDC, в среднем мы потребляем натрия в день в два раза больше, чем необходимые организму 2300 мг. В полуфабрикатах обычно до 70% натрия. В качестве скорой помощи используйте мятный чай. Пейте его после обильных обедов или ужинов. Мята ускоряет пищеварение, способствуя сокращению мышц кишечника.
Включить: больше жидкости
«Мало жидкости — много вздутия, — предупреждает доктор-диетолог Бончи. — Пищевые продукты в нижней части кишечника впитывают жидкость и снимают проблему запоров». Поэтому рекомендуется пить в день восемь стаканов жидкости: воду, молоко, сок, кофе, чай. Плюс много богатых жидкостью продуктов, таких как фрукты и овощи.
Исключить: алкоголь
Алкоголь является воспалительным агентом и вызывает образование газа. Также это суперобезвоживание, которое заставляет организм удерживать как можно больше воды. Самый быстрый путь к вздутию живота. Можно позволить себе бокал вина или текилу с соком лайма. Но следует выпить стакан воды до и после алкоголя, чтобы предупредить обезвоживание.
Включить: йогурт, кисломолочные продукты
С мюсли, ягодами, вареньем и цельными зернами. Это не только красиво, но и очень полезно. Дисбаланс бактерий в кишечнике приводит к замедлению пищеварительной системы и к вздутию живота. Йогурты и кисломолочка содержат пробиотики, которые очень помогают в поддержании баланса.
Исключить: конфеты, жвачку и газированные напитки
Они сами по себе приносят газ в организм и способствуют образованию нового газа. Жвачка, конфеты, питье газированных напитков через соломинку заставляют нас заглатывать дополнительный воздух. Поэтому нужно жевать с закрытым ртом.
Включить: чай без сахара и здоровые напитки
Чай без сахара, или с низким содержанием сахара, зеленый, черный, ромашковый, цитрусовый, горячие настои фенхеля, укропа или семян имбиря, все это стимулирует пищеварение и снимает вздутие. Если вы еще сократите потребление соли, то этим сильно поможете своему желудку.
Исключить: сладкие кофейно-молочные напитки
Мы любим капучино, оно дает нам заряд энергии с утра и заряжает хорошим настроением. Но сладкая молочно-кофейная смесь очень способствует вздутию. Некоторые заменяют сахар на фруктозу или нектар агавы, но они еще труднее перевариваются нашим организмом и приводят к газообразованию. Не нужно полностью отказываться от любимого напитка, но старайтесь снизить количество сахара или вовсе пить кофе без сахара.
Включить: жирная рыба
Согласно последним исследованиям, употребление в пищу лосося, тунца, скумбрии или сельди помогает сбросить жир, включая жир на животе. Омега-3, содержащийся в жирной рыбе, очень способствует улучшению метаболизма и обмена веществ.
Исключить: сахарные спирты
Наш организм не переваривает полностью эти низкокалорийные подсластители, диабетические и не содержащие сахара продукты. В результате бактерии в толстой кишке ферментируют их, вызывают газы, вздутие живота и даже диарею. Проверяйте этикетки продуктов питания на наличие сахарных спиртов, таких как сорбит, маннит, ксилит и лацитол. Если же хотите использовать подсластитель, лучше используйте натуральный, например, мед, кленовый сироп, патока или кокосовый сахар.