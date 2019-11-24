Как избавиться от вздутия живота

Перед вами подробное описание того, что следует включить в рацион, а от чего следует отказаться.

Включить: клетчатку

Лучший способ избежать запоров, и следовательно накопления газа в животе и вздутия — это приучить себя к потреблению клетчатки. По утрам нужно завтракать хлопьями на основе овсянки или овсяной кашей, в ней содержатся все виды клетчатки. Если вам некогда завтракать с утра, тогда ешьте овсянку на ночь.

Исключить: рафинированные углеводы

Хлеб, макароны, пицца, сладкие тортики — прямой путь к вздутию живота. «Тело очень быстро расщепляет рафинированные углеводы на глюкозу или сахар, — объясняет эксперт по питанию Эми Шапиро. — Часть этой глюкозы расходуется на энергию, но остальная накапливается в мышцах и печени на потом. Проблема? С каждой молекулой глюкозы сохраняются и две молекулы воды. Мучное — это рецепт удержания воды в организме. Отечность неминуема». Замените рафинированные углеводы на сложные, такие как цельное зерно или сладкий картофель. Они содержат больше клетчатки и не заставляют организм сохранять воду, поэтому они с меньшей вероятностью вызывают вздутие живота.

Включить: богатые калием продукты

Высокое содержание калия помогает организму избавиться от лишней воды. Ткани удерживают больше воды, и в организме образуется переизбыток натрия. Чтобы восстановить натриево-калиевое равновесие, нужно потреблять 2600 мг калия в день, причем из продуктов питания, а не из добавок. Что содержит большем всего калия: чечевица, молоко, апельсиновый сок, бананы, картофель.

Исключить: натрий

Натрий заставляет удерживать воду, превращая пищеварительную систему в паровоз. По данным CDC, в среднем мы потребляем натрия в день в два раза больше, чем необходимые организму 2300 мг. В полуфабрикатах обычно до 70% натрия. В качестве скорой помощи используйте мятный чай. Пейте его после обильных обедов или ужинов. Мята ускоряет пищеварение, способствуя сокращению мышц кишечника.

Включить: больше жидкости

«Мало жидкости — много вздутия, — предупреждает доктор-диетолог Бончи. — Пищевые продукты в нижней части кишечника впитывают жидкость и снимают проблему запоров». Поэтому рекомендуется пить в день восемь стаканов жидкости: воду, молоко, сок, кофе, чай. Плюс много богатых жидкостью продуктов, таких как фрукты и овощи.

Исключить: алкоголь

Алкоголь является воспалительным агентом и вызывает образование газа. Также это суперобезвоживание, которое заставляет организм удерживать как можно больше воды. Самый быстрый путь к вздутию живота. Можно позволить себе бокал вина или текилу с соком лайма. Но следует выпить стакан воды до и после алкоголя, чтобы предупредить обезвоживание.

Включить: йогурт, кисломолочные продукты