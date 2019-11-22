Гороскоп мужских комплексов: как не наступить на его больную мозоль

Овен. Комплекс: кто на свете всех милее, всех румяней и белее?

Вся жизнь типичного Овна — это движение и борьба за первое место, разумеется. Причем неважно, в какой области. Главная задача — быть впереди планеты всей. И всем активно доказывать: я самый-самый. Ужас заключается в том, что нельзя быть мастером-на-все-руки во всех областях жизни. И это понятно всем — всем, кроме Овна. Уж он-то точно самый умный, красивый, честный . И самый любимый, разумеется. Хотите выбить из-под него стул, задайте вопрос: «Ты уверен, что у тебя получится?» И все. Вы обретаете себе злейшего врага. К счастью, ярость Овна спонтанна, он отходчив, так что вряд ли он вас забодает рогами до смерти. Так, покалечит немножко.

Выход из ситуации: грубая лесть. Конечно, ты самый умный, красивый, талантливый, гениальный, сексуальный — нужное подчеркнуть. Лести должно быть очень много. Не бойтесь перехвалить. Овну никогда не надоест слушать о том, как он прекрасен. Это тоже из разряда комплексов. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, но все не впрок. Зато после похвалы он за «спасибо» сделает гораздо больше, чем другие знаки Зодиака за деньги.

Телец. Комплекс: чтоб ты жил во времена перемен.

Вся жизнь типичного Тельца размерена и подчинена одному ключевому желанию — заработать много-много денег. Просто, чтобы были. Не думайте, что он собрался проматывать их, тратя на удовольствия, как какой-нибудь Стрелец или Лев. Стабильность, надежность и заначка на черный день — вот основа мировоззрения этого знака, здесь же источник и всех психологических проблем. «Вдруг случится что-то неожиданное?» При слове «сюрприз» Телец скорее рванет за валидолом, чем захлопает в ладоши. Хотите испортить себе жизнь? Купите путевку на юг на 3 дня и преподнесите ее Тельцу с воплями: «Срочно собирай чемодан!» Грандиозный скандал обеспечен. Боится Телец внезапных сюрпризов, которые он не контролирует.

Выход из ситуации: накормить вкусным, погладить, почесать спинку. Если Тельца содержать в тепле, уюте и комфорте, то он будет вашим домашним любимцем долгие годы.

Близнецы. Комплекс: ты меня уважаешь?