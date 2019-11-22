Гороскоп мужских комплексов: как не наступить на его больную мозоль

Страхи и сомнения есть у каждого человека. И мужчины не исключение! Разобраться же в тонкостях помогут звезды, ведь в правильном общении и кроется секрет взаимопонимания. Какие комплексы есть у мужчин разных знаков зодиака — читай в материале Cosmo.
Овен. Комплекс: кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
Вся жизнь типичного Овна — это движение и борьба за первое место, разумеется. Причем неважно, в какой области. Главная задача — быть впереди планеты всей. И всем активно доказывать: я самый-самый. Ужас заключается в том, что нельзя быть мастером-на-все-руки во всех областях жизни. И это понятно всем — всем, кроме Овна. Уж он-то точно самый умный, красивый, честный
Выход из ситуации: грубая лесть. Конечно, ты самый умный, красивый, талантливый, гениальный, сексуальный — нужное подчеркнуть. Лести должно быть очень много. Не бойтесь перехвалить. Овну никогда не надоест слушать о том, как он прекрасен. Это тоже из разряда комплексов. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, но все не впрок. Зато после похвалы он за «спасибо» сделает гораздо больше, чем другие знаки Зодиака за деньги.
Вся жизнь типичного Тельца размерена и подчинена одному ключевому желанию — заработать много-много денег. Просто, чтобы были. Не думайте, что он собрался проматывать их, тратя на удовольствия, как какой-нибудь Стрелец или Лев. Стабильность, надежность и заначка на черный день — вот основа мировоззрения этого знака, здесь же источник и всех психологических проблем. «Вдруг случится что-то неожиданное?» При слове «сюрприз» Телец скорее рванет за валидолом, чем захлопает в ладоши. Хотите испортить себе жизнь? Купите путевку на юг на 3 дня и преподнесите ее Тельцу с воплями: «Срочно собирай чемодан!» Грандиозный скандал обеспечен. Боится Телец внезапных сюрпризов, которые он не контролирует.
Выход из ситуации: накормить вкусным, погладить, почесать спинку. Если Тельца содержать в тепле, уюте и комфорте, то он будет вашим домашним любимцем долгие годы.
Близнецы. Комплекс: ты меня уважаешь?
Типичному Близнецу не нужно ваших рукоплесканий по поводу его интеллекта и эрудиции. Ему и так понятно, что он самый умный, чего уж греха таить. Другое дело — почет и уважение. Не дай бог прервать его речевой поток неуважительным заявлением: «Это устаревшая информация» (вариант лайт). Или: «Слушать тошно». Или: «Хватит молоть языком» (тяжелая версия). Близнец утонченно и изысканно, оперируя сложносочиненными предложениями, докажет вам, что вы — пыль с его ботинок. Вспомнить хотя бы Пушкина с его эпиграммами. Понятно, что такое количество слов в минуту сложно выдержать даже самым нордическим и стойким, но, если хотите сохранить контакт с Близнецом, терпите, слушайте, смотрите восхищенно и со всем соглашайтесь. Молча.
Выход из ситуации: громко и во всеуслышание заявить, что только он один поддержка и опора, оплот и спасение, и «папа, помогите, пропадаем без вас». Близнец сразу надувается, как рыба-шар, от чувства собственной важности и уникальности. И даже действительно готов помочь, по крайней мере, советом. Что уже неплохо, ведь у него в багаже всегда 1001 история на любой случай жизни. И с ним не скучно.
Рак. Комплекс: хочу ли я, могу ли я…
Известный российский полководец, герой войны с Наполеоном Кутузов имел много планет в Раке — и никак не мог толком завязать в бой. И отступал вглубь страны до тех пор, пока войска французского императора не доконали российская зима и дороги. Осталось только добить остатки славной армии… В этом суть Раков: шаг вперед, два назад. Вот только обвинять их в трусости — самое неумное, что можно сделать, с точки зрения их расположения к себе, конечно. Ведь обиженный и оскорбленный Рак будет мстить вам до конца своих дней, причем полномасштабно и стратегично. Даже Скорпион покажется душкой на его фоне.
Выход из ситуации: только один, к сожалению. Уж если вы наступили Раку на больную мозоль, то валитесь в ноги, заламывайте руки и плачьте навзрыд… Громко причитая и посыпая голову пеплом для пущей убедительности. К счастью, Рак эмоционален, и его всегда можно разжалобить. На чувства-то он и покупается — и попадается на крючок. Кстати, если сами станете для него плакательной жилеткой (Рак обожает страдать и жаловаться) — прибьете его к себе гвоздями навсегда. Вот только терпеть бесконечные Рачьи перепады настроения — занятие не для слабонервных.
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