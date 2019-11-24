ТОП-5 ошибок при использовании сухого шампуня, которые совершают все

Полностью заменяем обычный шампунь сухим

Сухие шампуни — средства с абсорбентом, поэтому их основная задача — впитать излишки кожной секреции. Так и создается эффект «чистых» волос. Тем не менее это лишь эффект свежести, подобное средство не заменяет очищение. Более того, после дня, проведенного с сухим шампунем на голове, лучше вымыть волосы и кожу обычным шампунем. Все это приводит к зуду, шелушению и впоследствии проблемам с ростом волос.

Не умеем пользоваться сухим шампунем

Не пытайся распылить сухой шампунь по всей длине волос, его нужно наносить только на корни. И еще: не старайся добиться свежести волос за счет количества сухого шампуня. Важно соблюдать баланс и не распылять на волосы полфлакона.

Не используем дополнительные средства ухода

При большом количестве плюсов сухой шампунь сушит кожу головы и волосы. Поэтому при его использовании обязательно включи в бьюти-программу дополнительное питание для волос. Например, питательные маски и несмываемые кремы.

Наносим сухой шампунь на влажные волосы

Хотя на каждой этикетке есть инструкция по применению, где дана четкая рекомендация «наносить средство на сухие волосы» (на то и шампунь — сухой, кстати, что не требует воды), есть соблазн или привычка использовать его на еще влажных волосах. Но так поступать точно не стоит: нанесенный на влажные волосы, он сделает их еще более грязными, а укладку — неряшливой.

Применяем сухой шампунь каждый день

Проблема, близкая к описанной выше. Сухой шампунь — скорее экспресс-средство для освежения и стойкости укладки, ее объема. Лучше пользоваться продуктом перед важными мероприятиями и во время путешествий.

Если ты применяешь сухой шампунь, то мой голову дважды. По эффекту воздействия сухой шампунь можно сравнить с тональным средством для лица, после него кожа требует глубокого очищения.