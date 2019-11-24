Главные правила ужина: что и как есть, чтобы оставаться в хорошей форме

Тренер "Взвешанных и счастливых" на укринском канале Марина Боржемская знает, как держать себя в форме, что и когда есть. И тебе рекомендует придерживаться некоторых правил, которые точно помогут оставаться в правильной форме, пишет Lady.tochka.net.
Несколько правил ужина, которых должен придерживаться каждый:
- ужин должен быть не менее чем за 3 часа до сна.
- состоять из зелени и белых/зелёных овощей.
- в ужин добавляй белок: бобовые, яйца, рыба, лёгкое мясо, сыр тофу, грибы.
- граммаж ужина в среднем 250 г.
- заправка к ужину должна быть максимально лёгкая. Например, масло+лимонный сок, можно добавить горчицу.
- к ужину допускается белый сыр: моцарелла, фета, несолёная брынза.
- не стоит использовать кисломочные продукты: творог, кефир, ряженку. Эти продукты задерживают воду и дают отёки.
- на ужин можно выпить чай с травами без сахара.