Женский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Неделя с 25 ноября по 1 декабря будет переходным этапом. Многие вопросы предстоит в это время решить, а какие-то задачи станут просто делом номер один. Астрология пригодится прекрасным дамам, когда нужно будет расстравить приоритеты и не растеряться.
Чтобы Фортуна не покидала ваш дом, вы можете обратиться к лунному календарю. Женская энергетика связана со стихией воды, с силой Инь, с ночью и Луной. Поэтому эта ночная красавица станет союзницей в любых женских вопросах.
Женщина-Овен
Представительницам знака Овен завершающая неделя осени принесет немало хлопот. Предстоит кое-что доделать в последний момент, а где-то и вовсе просить помощи у друзей. К счастью, и победы не за горами. Чтобы месяц завершился на позитивной ноте, Овнам важно заботиться о самых простых и базовых вещах: здоровом питании, своевременном отдыхе и достаточном количестве сна.
Женщина-Телец
С понедельника Тельцы ринутся в гущу событий и не прогадают. Астрологи советуют действовать не в одиночку и искать союзников. В такое время пригодится и совет профессионала, и дружеское плечо. Правда, важно разбираться в людях, но с этим Тельцы справятся на все сто процентов. Ложные приятели и приятельницы сами проявят себя, и их спокойно можно будет оставить в прошлом.
Глобальные начинания Близнецы могут смело назначать на 1 декабря. Получится символично и многообещающе. Возможно, кое-какие желания, которые представительницы этого созвездия планируют загадать под бой курантов, исполнятся гораздо раньше. Но под лежачий камень вода не течет: пора действовать! Отдохнуть перед монитором и телевизором можно и попозже, сейчас слишком много важных открытий впереди.
Женщина-Рак
Девушки, рожденные под эгидой этого созвездия, нередко страдают от чересчур сильной скромности, граничащей с неуверенностью в себе. Нынешняя неделя будет идеальным временем для борьбы с сомнениями, страхами и комплексами. Многие Раки переродятся к зиме, словно бабочки, выбравшиеся из куколок и расправившие крылья. Женственность не лишит их инициативы и смелости, а лишь добавит осанке прямоту и стать.
Женщина-Лев
Львицам эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заняться отдыхом, восстановлением сил и личными делами. Что-то глобальное пока лучше не планировать: Вселенная все равно внесет в ваши планы свои правки. Завершая ноябрь, Львы могут записаться на маникюр или в парикмахерский салон, заняться оплатой счетов и другими привычными и бытовыми делами. Лучше заранее разобраться с рутиной, чтобы та не мешала Львам, когда наступит пора творить чудеса.
Девам перед наступлением зимы предстоит продемонстрировать миру, окружающим и себе, что они умеют держать себя в руках. Важно не идти на поводу у эмоций, особенно у негативных. Неуверенность в своей красоте, правоте и квалификации, ревность к партнеру или раздражение на рабочем месте — советчики из таких чувств не ахти, и сами Девы это прекрасно чувствуют. До конца осени осталось чуть-чуть: дальше ситуация будет меняться к лучшему.
Женщина-Весы
Спокойствие и умение вовремя вдохнуть, выдохнуть и посчитать до десяти — лучший союзник прекрасных дам, родившихся под знаком Весы. Ноябрь завершится без происшествий, может быть, даже покажется излишне монотонным и рутинным. Но не стоит скучать по приключениям. Такая передышка будет очень кстати перед динамичным движением, которое ждет Весов. Используйте эту неделю для восстановления энергетики и запаса сил.
Женщина-Скорпион
Представительницам этого водного созвездия откроется то, что ранее было скрыто от их глаз. Возможно, Скорпионы увидят новые пути, ведущие к богатству и любви, или обнаружат у себя необычные таланты, о которых сами не подозревали. Не исключена и вероятность того, что они узнают о чьих-то секретах и тайнах. Важно распорядиться информацией грамотно, какой бы она ни была.
Женщина-Стрелец
Положительно на Стрельцов повлияет смена энергетики Нептуна. Можно завязывать новые партнерские связи, сотрудничать с коллегами, советоваться с подругами или налаживать отношения с родственниками. Также многие Стрельцы захотят срочно доделать осенние дела, которые копились и затягивались. Что ж, время будет подходящим для того, чтобы подобрать эти «хвосты».
Женщина-Козерог
Женщина-Водолей
Разобраться с окружением предстоит и Водолеям. Женщины, которыми управляет это созвездие, рискуют допустить к себе тайного недоброжелателя или фальшивую союзницу. Отгораживаться от всех не стоит, хотя мысленный щит можно воображать каждое утро перед собой — это поможет уберечь энергетику от воздействий. Негативно настроенные личности сами проявят себя.
Женщина-Рыбы
Рыбам пора отстаивать свои интересы и не ждать покровительства извне. На самом деле сама Вселенная будет на их стороне — но только когда они будут твердо знать, к чему стремятся. Время календарного рубежа между осенью и зимой многое проявит: на первый план выйдут по-настоящему значимые вещи. Не исключено движение в романтической сфере.