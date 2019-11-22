Женский гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Чтобы Фортуна не покидала ваш дом, вы можете обратиться к лунному календарю. Женская энергетика связана со стихией воды, с силой Инь, с ночью и Луной. Поэтому эта ночная красавица станет союзницей в любых женских вопросах.

Женщина-Овен

Представительницам знака Овен завершающая неделя осени принесет немало хлопот. Предстоит кое-что доделать в последний момент, а где-то и вовсе просить помощи у друзей. К счастью, и победы не за горами. Чтобы месяц завершился на позитивной ноте, Овнам важно заботиться о самых простых и базовых вещах: здоровом питании, своевременном отдыхе и достаточном количестве сна.

Женщина-Телец

С понедельника Тельцы ринутся в гущу событий и не прогадают. Астрологи советуют действовать не в одиночку и искать союзников. В такое время пригодится и совет профессионала, и дружеское плечо. Правда, важно разбираться в людях, но с этим Тельцы справятся на все сто процентов. Ложные приятели и приятельницы сами проявят себя, и их спокойно можно будет оставить в прошлом.

Женщина-Близнецы

Глобальные начинания Близнецы могут смело назначать на 1 декабря. Получится символично и многообещающе. Возможно, кое-какие желания, которые представительницы этого созвездия планируют загадать под бой курантов, исполнятся гораздо раньше. Но под лежачий камень вода не течет: пора действовать! Отдохнуть перед монитором и телевизором можно и попозже, сейчас слишком много важных открытий впереди.

Женщина-Рак

Девушки, рожденные под эгидой этого созвездия, нередко страдают от чересчур сильной скромности, граничащей с неуверенностью в себе. Нынешняя неделя будет идеальным временем для борьбы с сомнениями, страхами и комплексами. Многие Раки переродятся к зиме, словно бабочки, выбравшиеся из куколок и расправившие крылья. Женственность не лишит их инициативы и смелости, а лишь добавит осанке прямоту и стать.

Женщина-Лев

Львицам эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заняться отдыхом, восстановлением сил и личными делами. Что-то глобальное пока лучше не планировать: Вселенная все равно внесет в ваши планы свои правки. Завершая ноябрь, Львы могут записаться на маникюр или в парикмахерский салон, заняться оплатой счетов и другими привычными и бытовыми делами. Лучше заранее разобраться с рутиной, чтобы та не мешала Львам, когда наступит пора творить чудеса.

Женщина-Дева

Девам перед наступлением зимы предстоит продемонстрировать миру, окружающим и себе, что они умеют держать себя в руках. Важно не идти на поводу у эмоций, особенно у негативных. Неуверенность в своей красоте, правоте и квалификации, ревность к партнеру или раздражение на рабочем месте — советчики из таких чувств не ахти, и сами Девы это прекрасно чувствуют. До конца осени осталось чуть-чуть: дальше ситуация будет меняться к лучшему.

Женщина-Весы