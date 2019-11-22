Какие камни подходят женщинам по дате рождения

Можно выбрать камень по знаку Зодиака, но чтобы талисман проявил максимум своих свойств, лучше подобрать его по дате рождения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сделать простой нумерологический расчет, благодаря которому будет невозможно ошибиться с выбором.

Все цифры даты рождения складывают, чтобы получить число от 1 до 9. К примеру, дата рождения 25.01.1988: 2+5+1+1+9+8+8=34=3+4=7. Искомое число укажет на то, какой камень будет лучшим талисманом.

Единица. Дамам с этим числом стоит обратить внимание на авантюрин и сердолик. Эти камни помогают раскрыть лучшие черты характера, освобождают от токсичных отношений и помогают справляться с трудностями на пути к личному счастью. Благодаря энергетике минералов будет проще справиться с нежелательным вниманием со стороны завистников.

Двойка. Рожденным под этим числом важно раскрывать свои таланты, благодаря которым проще добиться успеха в деловой среде. Лучше всего подойдут лунный камень и натуральный жемчуг. Эти минералы позволяют интуитивно обходить неприятности стороной и не ввязываться в авантюры.

Тройка. Женщинам с этим числом в первую очередь стоит приобрести украшения с натуральной бирюзой. Этот минерал способен защитить от любого пагубного воздействия и подарить встречу с истинной любовью. Также уместны будут украшения с хризолитом, позволяющим быстро находить заработок и становиться независимыми.

Четверка. Важно ограничивать общение с людьми, способными на ложь и предательство, и в этом женщинам поможет энергетика сапфира. Благородный камень помогает контролировать сильные эмоции и дает возможность разбираться в людях. Нефрит подойдет тем, кто не уверен в себе и подвержен влиянию со стороны. Энергетика этого камня поможет избавиться от дурных мыслей.

Пятерка. Дамам с таким числом рождения лучше всего подойдут изумруды. Эти камни стимулируют мышление, что помогает как в обучении, так и в продвижении по карьерной лестнице. Тигровый глаз станет лучшим талисманом для тех, кто желает скрыться от недоброжелателей и противостоять их агрессивному воздействию. Алмазы повышают стойкость, поэтому необходимы тем, кто настроен на победу во всех сферах жизни.

Шестерка. Влияние этого числа подразумевает сильную энергетику, но склонность к заболеваниям. Дамам стоит обратить внимание на агаты, с помощью которых проще противостоять недугам, а также на лунные камни, пробуждающие интуицию и помогающие привлечь любовь.

Семерка. Женщинам с этим числом подойдет малахит. Энергетика минерала бережет энергетическое поле и ограждает от сглаза и порчи. Также полезными будут рубины, которые лучше всего работают в кольцах и серьгах. Эти камни раскрывают таланты и повышают уверенность в себе.

Восьмерка. Женщинам важно, чтобы удача всегда была на их стороне, планы воплощались в жизнь, а желания сбывались. В этом им поможет энергетика оникса и граната. Эти минералы, помимо прочего, ограждают от общения с мошенниками и позволяют развиваться в работе или собственном бизнесе.