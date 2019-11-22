Благоприятные дни для свадьбы в 2020 году

Ноябрь

5, 6 ноября: бракосочетание под влиянием Луны в Раке принесет удачу. Влюбленные будут свободны от измен и предательства.

7 ноября: Луна убывает во Льве, и в эти сутки удача будет на стороне влюбленных, которые мечтают о семейном счастье без резких перемен.

12 ноября: Луна в Весах — благоприятное время для бракосочетания. В союзах, заключенных в этот день, любовь с годами будет лишь крепнуть.

17 ноября: рост Луны в Стрельце — время для активных людей, которые не желают спокойной жизни без приключений. Яркое торжество привлечет удачу и счастье влюбленным.

20, 21 ноября: рост Луны в Водолее помогает укреплять доверие и взаимопонимание. Супруги, сыгравшие свадьбу в этот день, будут всегда окружены верными друзьями, не способными на предательство.

26 ноября: Луна в Овне растет, усиливая чувства. В этот день самыми счастливыми парами станут те, кто уверен в своем выборе и мечтает о жизни, полной приключений.

28 ноября: бракосочетание под влиянием растущей Луны в Тельце сближает и помогает влюбленным справляться с любыми сложностями на протяжении всей совместной жизни.

Декабрь

3, 4 декабря: ночное светило убывает в Раке, что благоприятно для заключения союзов между людьми, которые хотят больше романтики в отношениях.

5 декабря: мягкая энергетика убывающей Луны в созвездии Льва благоприятствует союзам, в которых влюбленные не желают утрачивать страсть, но при этом мечтают о спокойном семейном счастье.

12 декабря: убывающая Луна в Скорпионе подарит влюбленным счастье без резких перемен.

17-19 декабря: рост Луны в Водолее — счастливое время, когда пары могут смело регистрировать брак и не бояться, что их жизнь кардинально изменится со сменой статуса.

24 декабря: в этот день самыми счастливыми будут пары, которые мечтают о яркой и интересной семейной жизни. В браке, заключенном под влиянием растущей Луны в Овне, позитивные приключения и отсутствие рутины будут обеспечены.