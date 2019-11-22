Слухи подтвердились: Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, и гендиректор которого ушел в отставку, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году. Об этом сообщает журнал Fortune.

В компании отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем.

Мы считаем, что важно развивать другие каналы взаимодействия с потенциальными покупателями Victoria’s Secret. Мы будем взаимодействовать с покупателями, но способами, по масштабам совсем не похожими на модный показ. Мы будем общаться с клиентами разными путями, включая социальные сети и другие каналы,

– сказал Стью Бурдерфер, генеральный директор материнской компании Victoria’s Secret L Brands.

Отметим, что шоу проводилось ежегодно на протяжении 25 лет, начиная с 1995 года. В прошлом году оно получило самые низкие рейтинги за всю свою историю.