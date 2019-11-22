Фанатам порно предоставят пожизненный безлимит

Pornhub предложил пожизненное членство с доступом к дополнительному контенту за 299 долларов (271.03 евро), передает Лента.
За эти деньги любители порно получат доступ к более чем 100 тысячам эксклюзивных роликов без рекламы в высоком качестве, а также VR-контенту (виртуальная реальность).
«Жизнь — это долгий и трудный путь. Так что необходимо выбирать правильного партнера. Партнера, на которого ты можешь всегда положиться. Кого-то, кто с вами пройдет каждый шаг этого пути. Чтобы вместе радоваться хорошим моментам и подать руку помощи в плохих»,
— говорится в ролике, приуроченном к запуску акции.
На кадрах сначала демонстрируются молодые пары дома и на природе, а затем пожилые люди, которые вместе заходят на сайт Pornhub с планшета.
В комментариях пользователи подшутили над видео, которое совсем не ассоциируется с эротическим контентом. «Напомнило мне рекламу страхования жизни и здоровья, но только лучше», — отметил один из комментаторов.