Что, простите? Вот настоящая причина, почему мужчины выбирают глупых женщин

Кто-то может в это не поверить, но исследователи из Варшавской школы экономики недавно пришли к такому выводу. Мужчин после первого свидания спрашивали о том, понравилась ли им женщина и хотят ли они встретиться еще раз.

И вот вывод: чем умнее женщина, тем меньший интерес проявлял к ней мужчина.

В принципе, внешность женщины была гораздо важнее для мужчины, чем ее интеллект.

«Будьте умной, но притворяйтесь глупой», - такой совет дали психологи женщинам.

Мужчины чувствуют себя неуверенно в своем эго, когда они понимают, что перед ними - умная женщина. Им становится сложнее добиться ее расположения, ведь все время придется работать над собой, чтобы соответствовать ей.

Для женщин ситуация другая. Если мужчина непривлекательный, но умный - женщина скорее отдаст ему предпочтение, чем красавчику.