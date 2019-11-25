Иван Ургант вел женский стриптиз в самом злачном месте Санкт-Петербурга

Андрей Ургант был трижды женат. От первой жены, студентки ЛГИКа Валерии Киселевой, родился сын Иван. Супруги прожили вместе недолго. После этого мужчина завязал роман с поэтессой Аленой Свинцовой. У них появилась дочь Мария. После развода вторая жена эмигрировала в Голландию вместе с наследницей.

Третьей женой артиста стала Елена Романова, которая младше Урганта на 30 лет. Молодая супруга помогала Андрею в делах, поездках и выступлениях. Однако и эти отношения закончились разводом.

Андрей вспомнил, как в 90-е годы трудно было обеспечивать потребности подрастающих детей. Тем не менее, когда Ивану исполнилось 13 лет, отец подарил ему первый компьютер, гитару и клавиши. В 16 лет наследник попросил устроить его на работу. Он хотел зарабатывать деньги самостоятельно.

«Один мой приятель помог его устроить в ночной клуб, где он мыл посуду и иногда водку разносил. А потом уже он самостоятельно находил себе работу. Одно время трудился в одном из самых злачных мест Питера — ночном клубе „Луна“. Вел шоу с элементами стриптиза, в котором участвовали 30 девушек», — поделился откровениями с «Собеседником» отец телеведущего.

Актер театра и кино гордится своим сыном. Он отмечает, что звездный ведущий Первого канала, в отличие от него самого, стал хорошим семьянином. «Ванька — молодец, хорошее от меня взял, а дурное его благополучно обошло, миновало. Он не пьет совсем, не курит. Семью свою оберегает от посторонних глаз. У него есть еще две младшие сестренки, он их всегда опекал. И об отце заботится», — трогательно отозвался о наследнике Андрей.

А вот его мнение о дочери противоположное. Когда Марии было восемь лет, ее мать вышла замуж в Голландии. «Машка выросла совершенно бесконтрольным существом. Закончила школу, родила сына Эмира. Живет не парясь. Имеет пособие, муниципальную квартиру», — подытожил ее отец.