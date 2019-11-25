«Моя мама может все!»: Кристина Орбакайте показала, как Алла Пугачева делает ей макияж
Певица поделилась трогательным роликом в День матери, который в воскресенье отметили в России, пишет «Лиза».
48-летняя Кристина Орбакайте гордится своей 70-летней матерью, Аллой Пугачевой. Народная артистка СССР выступила в роли визажиста для своей дочери.
Кристина поделилась серией видео, на которых Примадонна делает ей яркий сценический макияж. Дело происходит в домашней обстановке. За кадром слышно, как работает телевизор.
Челка Орбакайте находится в бигудях, а Пугачева работает над созданием ее бьюти-образа. Насыщенные smoky eyes и слой румянца выделяют природную красоту блондинки.
На видео супруга Максима Галкина вносит последние коррективы в образ своей дочери. «Моя мама может всё», — отметила Кристина в Instagram.
Поклонники восхитились способностями Аллы Борисовны.