«Моя мама может все!»: Кристина Орбакайте показала, как Алла Пугачева делает ей макияж

48-летняя Кристина Орбакайте гордится своей 70-летней матерью, Аллой Пугачевой. Народная артистка СССР выступила в роли визажиста для своей дочери.

Кристина поделилась серией видео, на которых Примадонна делает ей яркий сценический макияж. Дело происходит в домашней обстановке. За кадром слышно, как работает телевизор.

Челка Орбакайте находится в бигудях, а Пугачева работает над созданием ее бьюти-образа. Насыщенные smoky eyes и слой румянца выделяют природную красоту блондинки.

На видео супруга Максима Галкина вносит последние коррективы в образ своей дочери. «Моя мама может всё», — отметила Кристина в Instagram.

Поклонники восхитились способностями Аллы Борисовны.