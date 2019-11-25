В чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу на следующие 365 дней

Овен

Овнам лучше выбрать ту одежду, в которой есть ощущение естественности. Не следует мучить себя нарядными, но непрактичными вещами. Лучше тихо-скромно, пусть даже в домашнем халате, зато как искренне! Хотя, можно и нарядиться. Главное здесь — не перебарщивать. Хорошая идея — выбрать несколько любимых украшений, так как Крыса очень любит все золотое.

Телец

Тельцам будет полезно нарядиться в теплые вещи, которые хотя бы временно защищают тело от сквозняков и осадков. Ведь холода-то пока никуда не денутся! Белая Крыса с уважением относится к тем, кто ценит свое здоровье. Она оценит предусмотрительность Тельца и поможет ему укрепить организм в последующие двенадцать месяцев. Неплохо, да? Цвет одежды может быть как черным, так и белым — это лучшие решения. А еще интересная идея — их сочетать.

Близнецы

Близнецам лучше не обвешивать себя множеством аксессуаров и вещей, чтобы не уподобиться капусте, у которой 100 одежек. Лучше выбрать пару вещей, которые хорошо сочетаются и не сковывают движения. Так ты сможешь лучше лучше чувствовать пространство, то есть соприкасаться со стихией Воздуха.

Рак

Тебе можно остановиться как на светлой одежде, так и отдать предпочтение ярким, алым цветам. Выбирай на здоровье! Но важно, чтобы вещи были если не новыми, то очень ухоженными. Крыса, несмотря на свою репутацию, очень ценит чистюль. Если встретишь ее, как подобает, можешь рассчитывать на то, что твой гардероб основательно пополнится ценными вещами в течение предстоящего года.

Лев

Не отказывай себе в модных украшениях! Богатством можно и щегольнуть, если есть такая потребность. Лишь бы в одежде тебе было комфортно. Хорошо, если в наряде присутствуют позолоченные элементы. Мастерицам есть время их пристрочить. Можно и без этого, но тогда небесные светила советуют прикупить золотых аксессуаров. Это притянет финансовый успех в следующем году.

Дева

Не надо сильно изощряться с одеждой. Свободно выбирай то, что будешь носить, встречая Новый год. Крыса благоволит тебе. Однако лучше всего выбирать в одежде кремовые, песочные и пастельные оттенки. Они благотворно скажутся на настроении и помогут получить от праздника максимум приятных эмоций, а ведь известно, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Весы

Тебе очень подойдут броские вещи. Чем ярче, тем лучше. Новый год — самое время побывать в центре внимания своей компании. Яркие украшения — тоже отличный ход для того, чтобы с лучшей стороны показать себя Хозяйке 2020 года. Она вообще любит людей, которые умеют веселиться, а потому постарается сделать все, что в ее силах, чтобы радостный человек в течение года продолжал получать поводы для улыбки. Также обрати внимание и на белую одежду, поскольку это цвет Крысы.

Скорпион