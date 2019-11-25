В чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу на следующие 365 дней

Lisa.ru расскажет о самых простых, но эффективных способах задобрить хозяйку наступающего года, Металлическую Крысу.
Овен
Овнам лучше выбрать ту одежду, в которой есть ощущение естественности. Не следует мучить себя нарядными, но непрактичными вещами. Лучше тихо-скромно, пусть даже в домашнем халате, зато как искренне! Хотя, можно и нарядиться. Главное здесь — не перебарщивать. Хорошая идея — выбрать несколько любимых украшений, так как Крыса очень любит все золотое.
Телец
Тельцам будет полезно нарядиться в теплые вещи, которые хотя бы временно защищают тело от сквозняков и осадков. Ведь холода-то пока никуда не денутся! Белая Крыса с уважением относится к тем, кто ценит свое здоровье. Она оценит предусмотрительность Тельца и поможет ему укрепить организм в последующие двенадцать месяцев. Неплохо, да? Цвет одежды может быть как черным, так и белым — это лучшие решения. А еще интересная идея — их сочетать.
Близнецы
Близнецам лучше не обвешивать себя множеством аксессуаров и вещей, чтобы не уподобиться капусте, у которой 100 одежек. Лучше выбрать пару вещей, которые хорошо сочетаются и не сковывают движения. Так ты сможешь лучше лучше чувствовать пространство, то есть соприкасаться со стихией Воздуха.
Рак
Тебе можно остановиться как на светлой одежде, так и отдать предпочтение ярким, алым цветам. Выбирай на здоровье! Но важно, чтобы вещи были если не новыми, то очень ухоженными. Крыса, несмотря на свою репутацию, очень ценит чистюль. Если встретишь ее, как подобает, можешь рассчитывать на то, что твой гардероб основательно пополнится ценными вещами в течение предстоящего года.
Лев
Не отказывай себе в модных украшениях! Богатством можно и щегольнуть, если есть такая потребность. Лишь бы в одежде тебе было комфортно. Хорошо, если в наряде присутствуют позолоченные элементы. Мастерицам есть время их пристрочить. Можно и без этого, но тогда небесные светила советуют прикупить золотых аксессуаров. Это притянет финансовый успех в следующем году.
Дева
Не надо сильно изощряться с одеждой. Свободно выбирай то, что будешь носить, встречая Новый год. Крыса благоволит тебе. Однако лучше всего выбирать в одежде кремовые, песочные и пастельные оттенки. Они благотворно скажутся на настроении и помогут получить от праздника максимум приятных эмоций, а ведь известно, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Весы
Тебе очень подойдут броские вещи. Чем ярче, тем лучше. Новый год — самое время побывать в центре внимания своей компании. Яркие украшения — тоже отличный ход для того, чтобы с лучшей стороны показать себя Хозяйке 2020 года. Она вообще любит людей, которые умеют веселиться, а потому постарается сделать все, что в ее силах, чтобы радостный человек в течение года продолжал получать поводы для улыбки. Также обрати внимание и на белую одежду, поскольку это цвет Крысы.
Скорпион
Скорпионам нужно подчеркнуть свою сексуальность. Справишься? Сделать это можно самыми простыми, но действующими методами: одежда в облипку, декольте, обувь на каблуке. Яркий, вызывающий макияж тоже не помешает. Вовсе не обязательно собрать все перечисленные моменты вместе, но по отдельности они могут дополнить и обогатить любой другой выбранный образ.
Стрелец
Тебе все карты в руки: можешь проявить фантазию и придумать как экстравагантные наряды, так и вовсе не заморачиваться и встретить Новый год в чем пришлось. В сущности, Белая Крыса положительно относится к твоему знаку, так что как-то ощутимо повлиять на это, ослабить или усилить не получится. Но все же лучше использовать в одежде белый цвет и постараться встретить Хозяйку года в чем-то нарядном, на свой вкус.
Козерог
Тебе следует ориентироваться на сво чувство стиля. Беспроигрышный вариант — это классические наряды. Изыски Белая Крыса не приветствует, такая вот она, зануда. А вот строгие решения (когда ничего лишнего), на ее взгляд, вполне подойдут. Юные девушки-Козероги могут пойти другим путем и нарядиться как куколки — в розовое, кружевное, пышное. Это решение тоже оставит Хозяйку 2020 года удовлетворенной.
Водолей
Тебе следует придумать для себя цельный образ, где и верхняя одежда, и белье, и косметика укладывались бы в общую идею. Такой вот новогодний наборчик. Интересно будет дополнить все необычными аксессуарами, которые могут выглядеть смело и даже вызывающе. Крыса оценит такой поступок и попытается отблагодарить за находчивость.
Рыбы
Тебе потребуется сделать особый упор на аксессуары и украшения. Чем они больше и изысканнее, тем сильнее это впечатлит Белую Крысу. Впрочем, гирляндам из бус она тоже не будет рада. Нужно много, но не избыточно. Очень хорошо, если на одежде будет изображение крысы или мышки. К примеру, можно надеть футболку с Микки Маусом.