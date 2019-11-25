Как знакам Зодиака защитить себя от сглаза и всякой нечисти

Овен

Овнам лучше подобрать для себя талисман, который будет оберегать их от негативного влияния. Это может быть яркая вещь или украшение, особенно приветствуются бирюзовые расцветки и камни.

Телец

Для Тельцов характерны земные обереги, сделанные своими руками. Можно использовать морские камни, ракушки, песок, желательно из места силы представителя знака (того, где он чувствует себя в спокойствии и гармонии).

Близнецы

Близнецам не следует дарить вещи личного использования посторонним людям, как и принимать такие подарки. Общительность — отличительная черта представителей знака, это часто приводит к негативным влияниям извне.

Рак

Ракам нужно ежегодно посещать большие водоемы, которые накапливают природную энергию и способны смывать негативные установки, особенно навеянные посторонними людьми. Также стоит потреблять в пишу морскую соль вместо поваренной.

Лев

Львам в качестве оберега вполне подходят золотые украшения, особенно, если они подарены родителями. Золотое кольцо может защитить от враждебно настроенной женщины, а колье — от мужчины.

Дева

Девам идеально подойдет уникальный камень — змеевик. Также в доме Девы должен быть кактус и алоэ. Эти растения обладают сильной энергетикой, которая борется с пагубными влияниями, фильтрует информацию, приходящую через жителей дома.

Весы

Весам следует больше времени проводить с младшими, особенно с младенцами, перенимая их духовную чистоту. Также носи в сумке фотографии близких родственников, покинувших земной мир. Духи предков способны уберегать от злого умысла посторонних.

Скорпион

Скорпионам нужно носить украшения с камнями, обладающими сильной энергетикой. Идеально подойдут камни: кошачий глаз, гематит и турмалин. Они должны красоваться на видных местах, их не следует прятать под одежду.

Стрелец

Свободолюбивым Стрельцам нужно находится в единении с природой. Если нет возможности постоянно выезжать за город, сбрасывая с себя тяжелый груз плохой энергетики, пей больше отваров из натуральных трав. Добавляй травы в чай и пей ежедневно.

Козерог

Козерогам стоит повесить над кроватью оберег «ловец снов». В повседневной жизни этот знак думает о насущных делах, ему порой нет дела до внутренних проблем, поэтому более уязвимый проход к их нутру лежит через сон.

Водолей

Водолеям стоит заканчивать день, ополаскиваясь заваренными травами. Особенно подойдет крапива, календула. Лить настой стоит с головы, не смывая его с себя душем. Это позволит представителям знака буквально убирать с себя сглазы и нечистые влияния.

Рыбы