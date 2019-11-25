Как знакам Зодиака защитить себя от сглаза и всякой нечисти

Боишься негативных воздействий извне? Все не так страшно, если соблюдать простые рекомендации, которые дает журнал «Лиза».
Овен
Овнам лучше подобрать для себя талисман, который будет оберегать их от негативного влияния. Это может быть яркая вещь или украшение, особенно приветствуются бирюзовые расцветки и камни.
Телец
Для Тельцов характерны земные обереги, сделанные своими руками. Можно использовать морские камни, ракушки, песок, желательно из места силы представителя знака (того, где он чувствует себя в спокойствии и гармонии).
Близнецы
Близнецам не следует дарить вещи личного использования посторонним людям, как и принимать такие подарки. Общительность — отличительная черта представителей знака, это часто приводит к негативным влияниям извне.
Рак
Ракам нужно ежегодно посещать большие водоемы, которые накапливают природную энергию и способны смывать негативные установки, особенно навеянные посторонними людьми. Также стоит потреблять в пишу морскую соль вместо поваренной.
Лев
Львам в качестве оберега вполне подходят золотые украшения, особенно, если они подарены родителями. Золотое кольцо может защитить от враждебно настроенной женщины, а колье — от мужчины.
Дева
Девам идеально подойдет уникальный камень — змеевик. Также в доме Девы должен быть кактус и алоэ. Эти растения обладают сильной энергетикой, которая борется с пагубными влияниями, фильтрует информацию, приходящую через жителей дома.
Весы
Весам следует больше времени проводить с младшими, особенно с младенцами, перенимая их духовную чистоту. Также носи в сумке фотографии близких родственников, покинувших земной мир. Духи предков способны уберегать от злого умысла посторонних.
Скорпион
Скорпионам нужно носить украшения с камнями, обладающими сильной энергетикой. Идеально подойдут камни: кошачий глаз, гематит и турмалин. Они должны красоваться на видных местах, их не следует прятать под одежду.
Стрелец
Свободолюбивым Стрельцам нужно находится в единении с природой. Если нет возможности постоянно выезжать за город, сбрасывая с себя тяжелый груз плохой энергетики, пей больше отваров из натуральных трав. Добавляй травы в чай и пей ежедневно.
Козерог
Козерогам стоит повесить над кроватью оберег «ловец снов». В повседневной жизни этот знак думает о насущных делах, ему порой нет дела до внутренних проблем, поэтому более уязвимый проход к их нутру лежит через сон.
Водолей
Водолеям стоит заканчивать день, ополаскиваясь заваренными травами. Особенно подойдет крапива, календула. Лить настой стоит с головы, не смывая его с себя душем. Это позволит представителям знака буквально убирать с себя сглазы и нечистые влияния.
Рыбы
Талисманом для Рыб станут магические камни, несущие в себе сильнейшую энергетику. Это могут быть не только украшения, но и рассыпные камни, которые особенно хорошо брать в дорогу. Представителям знака стоит приобрести жемчуг, аквамарин и шпинель.