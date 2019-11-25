Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует – советы психолога

Можно также рассказать, что дети разных стран верят в своего Дедушку, а еще называется он иначе и костюмы у них тоже разные. Каждый народ много лет пересказывает свою легенду: "где живет волшебник, кто ему помогает и кому же он подарки приносит". О чуде стоит рассказывать волшебно. Детям, которые вас "поймали на причинении чуда", можно предложить побыть "Дедом Морозом" для самых близких, чтобы они ощутили момент радости за того, кто получил неожиданно подарок,