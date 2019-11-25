Четыре вещи, которыми брезгуют мужчины в одиноких женщинах

Привлекательные женщины, ухаживающие за собой, притягивают мужчин. Те способны заметить многое, если дама им нравится — тонкий аромат ее духов, нежный румянец и милые ямочки на щеках, тонкое запястье и небрежный локон, выбившийся из прически.

Однако некоторые женщины, у которых нет отношений, допускают непростительные промахи, способные отпугнуть любого мужчину. Вот 4 четыре вещи, которыми брезгуют мужчины в одиноких дамах.

Колготки не первой свежести

Пожалуй, именно это можно поставить на первое место в шкале брезгливости мужчин. Как правило, одинокие барышни тщательно следят за своей внешностью, чтобы быть во всеоружии, когда им наконец-то встретится «тот самый» единственный и неповторимый мужчина. Однако есть немало одиноких женщин, которых совершенно не беспокоит их внешний вид (возможно, именно поэтому они одиноки).

Такая дама может запросто носить одни и те же колготки на протяжении нескольких дней, не стирая их. Естественно, со временем появляется характерный запах, способный мгновенно отпугнуть любого мужчину. Далеко не каждый готов столкнуться с настолько суровой реальностью. Скорее всего, он досрочно завершит романтическое свидание и больше никогда не выразит желания встретиться с этой женщиной.

Небритые ноги

Многие дамы, не состоящие в отношениях, искренне полагают, что лишние волосы на теле можно не удалять — особенно в зимний период, тем более, что так им будет теплее. Зачем себя утруждать, если нет близкого человека, который будет любоваться ножками? Однако беда в том, что многие мужчины очень наблюдательны и вполне способны заметить волоски, пробивающиеся сквозь тонкие колготки.

Подобное зрелище у мужчины приятные эмоции точно не вызовет. Представьте, что вы очень сильно нравитесь, допустим, одному вашему коллеге: он видит вас в своих грезах и представляет неземной феей. И вдруг во время романтического ужина его взгляд падает на ваши очаровательные ножки, а через чулочки предательски пробиваются прилично отросшие волоски. Несомненно, мужчина испытает сильное чувство брезгливости и его романтическое увлечение дамой как рукой снимет.

Общая неаккуратность

Некоторые одинокие дамы настолько махнули на себя рукой, что перестали следить не только за своим внешним видом, но и манерами. Такая женщина может неаккуратно есть, не замечая, как на ее одежду падают крошки и капает жир. Некоторые даже умудряются «промокнуть» руки о брюки или юбку, совершенно не придавая этому значения.

К счастью, подобное поведение не характерно для большинства женщин. Однако встретить таких особ все же можно. Выглядят они очень удручающе — на голове у них несвежие взлохмаченные волосы, одежда, требующая стирки, запущенные руки, а на лице — остатки макияжа трехдневной давности. Это действительно жалкое зрелище, способное оттолкнуть любого мужчину. Женщина всегда должна оставаться женщиной — аккуратной, свежей, опрятной и ухоженной. Если же вы не желаете следить за собой, то не стоит удивляться тому, что мужчины не уделяют вам внимания и не приглашают на свидания.

Состояние опьянения

Некоторые женщины почему-то уверены, что «под хмельком» они становятся очень интересными и раскованными. Однако вид пьяной дамы, в подавляющем большинстве случаев, вызывает у мужчин непреодолимое отвращение и чувство брезгливости. Это только вы думаете, что несколько рюмочек коньяка превратили вас в легкую порхающую фею, а на самом деле ваш поклонник видит перед собой настоящее исчадие ада.

Женщина «подшофе», как правило, ведет себя очень развязно и вызывающе, даже не понимая этого. Она становится навязчивой и часто агрессивной. Дама может вешаться на шею мужчинам, устраивать неподобающие танцы с элементами стриптиза, громко хохотать и всячески привлекать к себе внимание посторонних людей.

Скорее всего, утром ей станет стыдно за свое поведение, но будет уже слишком поздно — вчерашний поклонник не перезвонит и быстро прекратит еще не начавшиеся отношения. Чтобы избежать подобной ситуации, на свидании с мужчиной можно выпить немного вина или шампанского, а не вести себя, как пират, посетивший бар после долгого плавания.