Ведущий визажист Эстонии Меэлис Крик советует, что делать, если природа не одарила вас идеальным лицом?

Но что делать, если природа не одарила вас идеальным лицом? Решение - правильный макияж и beautification - термин, который все чаще используется в мире красоты, что означает изменение контура и формы лица с помощью различных косметических процедур.

Пропорции лица

«Когда мы говорим о лице и его пропорциях, мы на самом деле говорим о математике, точнее, о тригонометрии. Для женщин овальная форма лица стала идеалом красоты, но женщины с квадратной, круглой или треугольной формой лица не должны впадать в отчаяние: есть много способов визуально изменить форму вашего лица и сделать его еще более привлекательным. Например, с помощью правильного макияжа», - уверяет Меэлис Крик, визажист и владелец школы макияжа GlamEst.

«Когда моя клиентка покидает кресло для макияжа, ее лицо пропорционально идеально - глаза симметричные, щеки на той же высоте, нос слегка меньше или тоньше, если это необходимо, подбородок удлиняется или укорачивается в соответствии с идеалом. Но всего на 12 часов: как и у Золушки, через некоторое время макияж исчезнет».

Визажист Меэлис Крик за работой ФОТО: Facebook

Стоит удалить «брыли» под подбородком и приподнять брови - и это дает потрясающий эффект

Для тех, кто действительно хочет изменить пропорции лица и не только на несколько часов, Меэлис рекомендует косметические процедуры и beautification. «Я работал с Christinas Clinic, одной из самых известных клиник красоты в Эстонии, и все чаще и чаще я слышу от своих клиентов, что они посещали эту клинику с целью коррекции лица. Я должен согласиться с тем, что результаты отличные - я видел своими глазами эффект от коррекции линии подбородка, удаления обвисших складок, приподнимания бровей или скул и так далее. В зависимости от инъекций и техники инъекции, результаты могут длиться до 3-4 лет. Хороший специалист точно знает, что делать, например, хорошо и в правильное место сделанная инъекция бровей приподнимает бровь».

Что сейчас в моде?

«В мире макияжа сейчас царит эклектика, так что в моде все и немного больше. Стоит вспомнить тенденции 60-х, 70-х и 80-х годов. Дневной макияж фокусируется на прекрасном чистом и сияющем лице с мягкой основой для макияжа и кремовым румянцем, а вечерний макияж - на глазах известной модели Твигги из 60-х, а также супер-ярких цветах», - объясняет Меэлис Крик.