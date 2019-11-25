Пн, 25.11.2019

Худеть на здоровье! Пять витаминов, которые помогут сбросить лишний вес

Гранат. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Если в организме есть недостаток некоторых микроэлементов, вы можете очень долго стараться сбросить лишний вес, но безуспешно. Диетологи выделили пять главных витаминов, которые помогут быстрее похудеть.

Витамин А, он же ретинол, помогает повысить работоспособность, ускоряет метаболизм и помогает быстро восстановиться после нагрузок. Достаточное количество витамина А во время похудения — гарант того, что ваш иммунитет не ослабнет, как это часто происходит во время диеты. Витамин А не содержится в продуктах в чистом виде, он синтезируется из ретинола и каратиноидов. Первый вы найдете в печени — куриной, говяжьей, свиной или рыбьей, желтках куриных яиц, молочных продуктах и сливочном масле. А вот каратиноиды ищите в овощах, фруктах и ягодах красного и оранжевого цвета, например, помидорах, моркови, персиках, абрикосах, красном перце и тыкве. Также его немало в кабачках, капусте и свежей зелени.

Кальций

Кальций — лучший друг худеющих! Помимо того что кальций — главный «строитель» организма, он еще и выполняет функцию активатора многих ферментов, которые способствуют освобождению энергии, что напрямую влияет на скорость обмена веществ. Лучшие источники кальция — это молочные продукты. Кефир, молоко, йогурт, твердые сорта сыра, творог… Но лучше, если в этих продуктах будет низкий процент жирности. Делайте ставку на кисломолочку, если вы хотите избавиться от лишнего в области живота. И не забудьте, обилие молочных продуктов в рационе снижает риск побочных эффектов во время диеты.

Хром

Хром — еще один активный участник обмена веществ. В первую очередь потому, что хром взаимодействует с инсулином, помогая организму лучше усваивать глюкозу. Причем тут похудение, спросите вы? Все просто: так как хром контролирует уровень сахара в крови, то он отвечает и за вкусовые потребности организма — в частности, за тягу к сладкому и мучному. Вывод: чем больше в организме хрома, тем меньше тяга к сладкому и ниже ваш аппетит в целом. Суточная норма хрома составляет 150 мг, но набрать ее довольно непросто. Среди продуктов, богатых хромом: бразильский и лесной орехи, гречка, пшено, печень телятины, сырой репчатый лук, фасоль, картофель, брокколи, цветная и брюссельская капуста, а также жирная морская рыба.

Витамины группы В
 
Среди витаминов группы В диетологи выделяют В1, В6 и В12. Витамин В1 (по-научному тиамин) очень важен для углеводного обмена. Недостаток В1 — причина повышения аппетита, провокация переедания и, как следствие, лишнего веса. Среди продуктов богатых тиамином: темные крупы, бобы, красное мясо, печень, хлеб из муки грубого помола. Витамин В6 отвечает за иммунитет, восстановление ткани, стимулирует белковый обмен в организме. Благодаря ему в крови формируются эритроциты, которые переносят по организму кислород. А в процессе похудения жиры сжигаются именно благодаря кислороду. Связь простая: нехватка В6 — равно замедление снижения веса. Больше всего этого витамина в буром рисе и ячмене. Витамин В12 также очень важен для процесса обмена веществ, при его недостатке развиваются раздражительность, слабость, высокая утомляемость — верные спутники диеты. А еще возможны сбои в пищеварительной системе! Оно вам надо? Вот и мы думаем, что нет! Так что срочно налегайте на рыбу, морепродукты и яичные желтки.
 
Калий

Похудение даже на 3−5 кг может привести к потери упругости кожи и ненавистному целлюлиту. Чтобы этого не произошло, в вашем рационе обязательно должны быть продукты, богатые калием. Недостаток этого микроэлемента может привести к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, поэтому калий для худеющих — еще один must-have. К тому же калий способствует быстрому перевариванию пищи, выводу токсинов и повышению тонуса мышц. Добавьте в свой рацион сухофрукты, бананы, орехи и шпинат. Но настоящий кладезь калия — черная смородина. Скоро начнется сезон, не пропустите!

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