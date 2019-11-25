Худеть на здоровье! Пять витаминов, которые помогут сбросить лишний вес

Витамин А, он же ретинол, помогает повысить работоспособность, ускоряет метаболизм и помогает быстро восстановиться после нагрузок. Достаточное количество витамина А во время похудения — гарант того, что ваш иммунитет не ослабнет, как это часто происходит во время диеты. Витамин А не содержится в продуктах в чистом виде, он синтезируется из ретинола и каратиноидов. Первый вы найдете в печени — куриной, говяжьей, свиной или рыбьей, желтках куриных яиц, молочных продуктах и сливочном масле. А вот каратиноиды ищите в овощах, фруктах и ягодах красного и оранжевого цвета, например, помидорах, моркови, персиках, абрикосах, красном перце и тыкве. Также его немало в кабачках, капусте и свежей зелени.

Кальций

Кальций — лучший друг худеющих! Помимо того что кальций — главный «строитель» организма, он еще и выполняет функцию активатора многих ферментов, которые способствуют освобождению энергии, что напрямую влияет на скорость обмена веществ. Лучшие источники кальция — это молочные продукты. Кефир, молоко, йогурт, твердые сорта сыра, творог… Но лучше, если в этих продуктах будет низкий процент жирности. Делайте ставку на кисломолочку, если вы хотите избавиться от лишнего в области живота. И не забудьте, обилие молочных продуктов в рационе снижает риск побочных эффектов во время диеты.

Хром

Хром — еще один активный участник обмена веществ. В первую очередь потому, что хром взаимодействует с инсулином, помогая организму лучше усваивать глюкозу. Причем тут похудение, спросите вы? Все просто: так как хром контролирует уровень сахара в крови, то он отвечает и за вкусовые потребности организма — в частности, за тягу к сладкому и мучному. Вывод: чем больше в организме хрома, тем меньше тяга к сладкому и ниже ваш аппетит в целом. Суточная норма хрома составляет 150 мг, но набрать ее довольно непросто. Среди продуктов, богатых хромом: бразильский и лесной орехи, гречка, пшено, печень телятины, сырой репчатый лук, фасоль, картофель, брокколи, цветная и брюссельская капуста, а также жирная морская рыба.

Витамины группы В

Среди витаминов группы В диетологи выделяют В1, В6 и В12. Витамин В1 (по-научному тиамин) очень важен для углеводного обмена. Недостаток В1 — причина повышения аппетита, провокация переедания и, как следствие, лишнего веса. Среди продуктов богатых тиамином: темные крупы, бобы, красное мясо, печень, хлеб из муки грубого помола. Витамин В6 отвечает за иммунитет, восстановление ткани, стимулирует белковый обмен в организме. Благодаря ему в крови формируются эритроциты, которые переносят по организму кислород. А в процессе похудения жиры сжигаются именно благодаря кислороду. Связь простая: нехватка В6 — равно замедление снижения веса. Больше всего этого витамина в буром рисе и ячмене. Витамин В12 также очень важен для процесса обмена веществ, при его недостатке развиваются раздражительность, слабость, высокая утомляемость — верные спутники диеты. А еще возможны сбои в пищеварительной системе! Оно вам надо? Вот и мы думаем, что нет! Так что срочно налегайте на рыбу, морепродукты и яичные желтки.

Калий