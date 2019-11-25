Восемь простых, но бесконечно теплых фраз, которые делают ребенка счастливее

Все родители мечтают, чтобы из их ребенка вырос достойный человек, способный на искренние отношения, открытый миру и людям. Но далеко не все знают, что формируются эти качества еще в самом раннем детстве. А еще то, что счастье малыша во многом зависит от слов, которые он чаще всего слышит от мамы и папы.

Мы подобрали 8 очень важных фраз, которые родители обязательно должны говорить своему ребенку. Причем говорить буквально с самых пеленок, не дожидаясь, пока их чадо вырастет.

«Я тебя люблю»

По наблюдениям психологов, люди, которые в детстве часто слышали от родителей: «Я тебя люблю!», гораздо увереннее чувствуют себя во взрослой жизни. Они легче справляются с жизненными трудностями и с оптимизмом смотрят в будущее.

Кроме того, дети, выросшие в обстановке любви, непременно захотят в будущем поделиться этой любовью с другими людьми. Вот почему повзрослев, они создают крепкие семьи, с радостью заводят и воспитывают своих детей, окружают вниманием и заботой престарелых родителей.

«Я тобой горжусь»

Ребенок всегда нуждается в поддержке, в особенности от самых близких людей. Услышав от мамы и папы похвалу (пусть даже за самое небольшое достижение), малыш обретает уверенность в своих силах. Он понимает, что отныне ему по плечу и другие, более весомые подвиги.

И даже в случае, когда у карапуза не все получилось, его тоже обязательно нужно похвалить — за старание, за волю к победе или хотя бы за умение «держать удар» и не раскисать от проигрыша.

«Я в тебя верю»

Одна эта фраза, сказанная мамой или папой, способна удвоить (а то и утроить) силы любого ребенка. Ведь словами: «Я в тебя верю» родители как бы внушают своему малышу, что все у него получится. И ребенок понимает: если мама и папа ни на минуту не сомневаются в его победе или успехе, так и будет.

Неудивительно, что, повзрослев, такие люди чувствуют, что им по плечу любые задачи и легко справляются с жизненными трудностями.

«Не бойся ошибиться»

Когда ребенок расстроен какой-то неудачей, очень важно объяснить ему, что это всего лишь ошибка, а вовсе не конец света. А ошибиться может каждый — и ребенок, и взрослый. В этой ситуации уместно будет рассказать малышу о каких-нибудь своих промахах, на фоне которых его фиаско будет выглядеть менее трагически. И вместе посмеяться над тем, что и у взрослых не все проходит гладко.

А главное, нужно обязательно дать малышу почувствовать, что даже после ошибки он не стал в глазах родителей хуже, и они не будут его меньше любить.

«Ты у меня очень умный»