Восемь простых, но бесконечно теплых фраз, которые делают ребенка счастливее

Их надо говорить буквально с самых пеленок, не дожидаясь, пока ваше чадо вырастет, советует журнал femmie.ru.
Все родители мечтают, чтобы из их ребенка вырос достойный человек, способный на искренние отношения, открытый миру и людям. Но далеко не все знают, что формируются эти качества еще в самом раннем детстве. А еще то, что счастье малыша во многом зависит от слов, которые он чаще всего слышит от мамы и папы.
Мы подобрали 8 очень важных фраз, которые родители обязательно должны говорить своему ребенку. Причем говорить буквально с самых пеленок, не дожидаясь, пока их чадо вырастет.
«Я тебя люблю»
По наблюдениям психологов, люди, которые в детстве часто слышали от родителей: «Я тебя люблю!», гораздо увереннее чувствуют себя во взрослой жизни. Они легче справляются с жизненными трудностями и с оптимизмом смотрят в будущее.
Кроме того, дети, выросшие в обстановке любви, непременно захотят в будущем поделиться этой любовью с другими людьми. Вот почему повзрослев, они создают крепкие семьи, с радостью заводят и воспитывают своих детей, окружают вниманием и заботой престарелых родителей.
«Я тобой горжусь»
Ребенок всегда нуждается в поддержке, в особенности от самых близких людей. Услышав от мамы и папы похвалу (пусть даже за самое небольшое достижение), малыш обретает уверенность в своих силах. Он понимает, что отныне ему по плечу и другие, более весомые подвиги.
И даже в случае, когда у карапуза не все получилось, его тоже обязательно нужно похвалить — за старание, за волю к победе или хотя бы за умение «держать удар» и не раскисать от проигрыша.
«Я в тебя верю»
Одна эта фраза, сказанная мамой или папой, способна удвоить (а то и утроить) силы любого ребенка. Ведь словами: «Я в тебя верю» родители как бы внушают своему малышу, что все у него получится. И ребенок понимает: если мама и папа ни на минуту не сомневаются в его победе или успехе, так и будет.
Неудивительно, что, повзрослев, такие люди чувствуют, что им по плечу любые задачи и легко справляются с жизненными трудностями.
«Не бойся ошибиться»
Когда ребенок расстроен какой-то неудачей, очень важно объяснить ему, что это всего лишь ошибка, а вовсе не конец света. А ошибиться может каждый — и ребенок, и взрослый. В этой ситуации уместно будет рассказать малышу о каких-нибудь своих промахах, на фоне которых его фиаско будет выглядеть менее трагически. И вместе посмеяться над тем, что и у взрослых не все проходит гладко.
А главное, нужно обязательно дать малышу почувствовать, что даже после ошибки он не стал в глазах родителей хуже, и они не будут его меньше любить.
«Ты у меня очень умный»
У детей с заниженной самооценкой на фоне нескольких промахов или неудач может появиться настоящий комплекс: «Я глупый, поэтому у меня ничего никогда не получается». Чтобы этого не произошло, родителям нужно делать акцент на интеллектуальные способности ребенка, его эрудицию, нестандартное мышление, хорошую память.
В противном случае, уверовав в свою посредственность, ребенок и во взрослой жизни будет пасовать в любых ситуациях, требующих умственного напряжения.
«Я тебе доверяю»
Доверие и откровенность — очень важные критерии в отношениях родителей и ребенка. Тем не менее, взрослым нельзя обижаться и злиться, что их чадо не всегда посвящает «предков» в свои дела.
Ведь у каждого человека, даже самого маленького, должно быть свое личное пространство, а может быть, и своя небольшая тайна. И фразой: «Я тебе доверяю» родители как бы подчеркивают, что не собираются ничего выпытывать. Потому что уверены — в секрете ребенка нет ничего плохого, и он сам им поделится, когда сочтет нужным.
«Большое спасибо»
Не нужно бояться загружать маленького ребенка домашними делами. Уже в 2-х летнем возрасте малыш вполне способен убрать за собой игрушки или помочь маме накрыть стол к завтраку. Выполняя посильные поручения, ребенок не только привыкает к труду, но и чувствует себя нужным и полезным в семье.
При этом родители никогда не должны забывать благодарить малыша и как можно чаще говорить ему: «Спасибо». Даже если задание он выполнил «на троечку с плюсом». Зато ребенок поймет, как важно для мамы и папы его участие в общих делах, а заодно получит еще один урок вежливости.
«Как здорово, что ты у меня есть»
Повторять эти слова родители должны своему ребенку практически ежедневно. И обязательно скреплять их обнимашками и поцелуями. Ведь любому малышу очень важно сознавать, что он — это самое лучшее, что есть у мамы и папы.
В случае, когда в семье несколько детей, говорить эту фразу нужно не только каждому в отдельности, но и всем вместе. Так малыши поймут, что у мамы и папы нет любимчиков, и все дети для них дороги и желанны.