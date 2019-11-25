Дефицит витаминов, прием препаратов и еще восемь неочевидных причин, почему ваши ногти желтеют

В современном мире ухоженные руки стали визитной карточкой человека, как и его лицо, прическа и одежда. Но что делать, если ногти неожиданно приобрели желтый оттенок? По каким причинам это может происходить и что именно нужно менять в привычном образе жизни, чтобы исправить неприятную проблему?
Недостаток определенных витаминов, например Е и D, может вызывать желтизну ногтевой пластины. Восполнить дефицит помогут продукты питания, содержащие витамин E (шпинат, орехи, авокадо и рыба), а также частые прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду.
Если помимо желтизны вы заметили утолщение ногтя, шелушение, срочно обратитесь к доктору. В данном случае изменение цвета может быть симптомом серьезного заболевания: проблем с печенью, легкими, опухоли, низкого иммунитета, бронхита, псориаза и даже варикозного расширения вен, — в общем, вариантов много, без помощи специалиста не обойтись.
Грибковая инфекция
Пожелтение ногтей — один из первых симптомов грибковой инфекции. Она довольно распространена в России. В организме нет иммунитета к грибку, поэтому он столь легко поражает ногти. По мере развития заболевания ногти становятся толще, меняют форму или крошатся.
Прием препаратов
Часто прием антибиотиков приводит к тому, что ногти желтеют. В данном случае это следствие лечения болезни. Поэтому после завершения курса лекарств цвет пластины восстановится.
Курение
Другая возможная причина пожелтения ногтевой пластины – столь распространенная вредная привычка. При курении никотин из сигаретного дыма окрашивает верхние слои ногтя в желтовато-коричневый цвет. Для решения этой проблемы достаточно просто отказаться от вредной привычки и дождаться восстановления.
Возраст
Чаще всего ногти желтеют именно у пожилых людей. С возрастом человек принимает все больше лекарственных препаратов. Также велика вероятность хронических заболеваний. Чем старше человек, тем сильнее у него развивается деформация стопы. Помимо прочего, ногти растут медленнее, поэтому может меняться их цвет. В таком случае важно ухаживать за ногтями, подобрать специальные стельки и делать педикюр.
Еще одна косметическая причина пожелтения — чрезмерное использование жидкостей для снятия лака на основе ацетона. Однако это совсем неопасно. Неэстетичный внешний вид ногтей будет расстраивать вас недолго. Чтобы предотвратить такую ситуацию в будущем, не используйте ацетон, сегодня выпускаются безопасные для ногтевой структуры жидкости для снятия лака.
Мастера по маникюру уверены, что «основная причина желтеющих ногтей — неправильный маникюр. Дело в том, что в состав некоторых лаков входит формальдегид, который вступает в химическую реакцию с белком кератином и отрицательно влияет на состояние ногтевой пластины: появляется желтизна, ногти становятся ломкими и тонкими. Перед использованием цветного покрытия обязательно наносите специальный слой прозрачной базы, которая защитит ногтевую пластину и предотвратит попадание пигмента в верхние слои ногтя».
Использование бытовой химии
Если вы не пользуетесь перчатками, проводя работы по дому, не удивляйтесь, что ваши ногти из розовых станут желтыми. Кроме того, кожа на руках может стать шершавой, сухой, грубой, а в особо сложных случаях еще и потрескаться. Потому не забывайте о перчатках во время уборки и нанесении крема по ее окончании.
Красящие вещества
Иногда ногти желтеют из-за применения красящего вещества, когда вы используете его также без перчаток. В таком случае вместе с ногтями обычно окрашиваются и пальцы, и постепенно эта проблема сходит на нет, когда краска просто отмывается.