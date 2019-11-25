Дефицит витаминов, прием препаратов и еще восемь неочевидных причин, почему ваши ногти желтеют

Часто прием антибиотиков приводит к тому, что ногти желтеют. В данном случае это следствие лечения болезни. Поэтому после завершения курса лекарств цвет пластины восстановится.

Курение

Другая возможная причина пожелтения ногтевой пластины – столь распространенная вредная привычка. При курении никотин из сигаретного дыма окрашивает верхние слои ногтя в желтовато-коричневый цвет. Для решения этой проблемы достаточно просто отказаться от вредной привычки и дождаться восстановления.

Возраст

Чаще всего ногти желтеют именно у пожилых людей. С возрастом человек принимает все больше лекарственных препаратов. Также велика вероятность хронических заболеваний. Чем старше человек, тем сильнее у него развивается деформация стопы. Помимо прочего, ногти растут медленнее, поэтому может меняться их цвет. В таком случае важно ухаживать за ногтями, подобрать специальные стельки и делать педикюр.

Ацетон

Еще одна косметическая причина пожелтения — чрезмерное использование жидкостей для снятия лака на основе ацетона. Однако это совсем неопасно. Неэстетичный внешний вид ногтей будет расстраивать вас недолго. Чтобы предотвратить такую ситуацию в будущем, не используйте ацетон, сегодня выпускаются безопасные для ногтевой структуры жидкости для снятия лака.

Мастера по маникюру уверены, что «основная причина желтеющих ногтей — неправильный маникюр. Дело в том, что в состав некоторых лаков входит формальдегид, который вступает в химическую реакцию с белком кератином и отрицательно влияет на состояние ногтевой пластины: появляется желтизна, ногти становятся ломкими и тонкими. Перед использованием цветного покрытия обязательно наносите специальный слой прозрачной базы, которая защитит ногтевую пластину и предотвратит попадание пигмента в верхние слои ногтя».

Использование бытовой химии