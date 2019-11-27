Ср, 27.11.2019

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

1 / 11

Рождественское блюдо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю. И хотя хозяйка года вступит в свои права лишь 25 января, многие желают задобрить ее уже 31-го декабря.

Астрологи напоминают, что Крыса любит роскошь и изысканность, поэтому праздничное меню нужно составить соответствующее. Это могут быть холодные закуски и салаты, горячие блюда из мяса, птицы, рыбы, разные напитки и десерты.

А чтобы сделать комплимент символу наступающего года, подготовьте для него особое лакомство. Поставьте на стол тарелочку с крупами, овощами, фруктами и зеленью.

Продолжение статьи
1 / 11
Далее
Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой
НАВЕРХ