Обида на всю жизнь: какие ошибки в воспитании ваш ребенок не простит

Никто не хочет быть плохим родителем, тем не менее едва ли мы застрахованы от ошибок. Вы можете даже не подозревать, что желая своему чаду самого лучшего, в это же время наносите ребенку психологическую травму.

Вы воспитываете ребенка при помощи крика

Нет более беспомощного родителя, чем тот, кто эмоционально ругает ребенка посреди торгового центра. Все мы видели подобные ситуации. Во-первых, ребенок просто пугается, он просто не сможет вникнуть в то, чего от него хочет добиться орущий взрослый. Во-вторых, у вашего малыша сформируется привязанность к таким эмоциональным всплескам и в будущем он будет точно также обращаться уже со своим ребенком.

Вы насмехаетесь над ним

Никогда этого не делайте! Особенно в присутствии других людей. То, что вы посчитаете шуткой, для ребенка может оказаться концом света. Психика малышей еще не настолько сформирована, чтобы адекватно воспринимать сарказм и тонкие подколы с вашей стороны.

Вы не поддерживаете ребенка

Родители — единственный источник вдохновения для ребенка, особенно совсем маленького. Незначительная в вашем понимании ободряющая фраза может перевернуть мир ребенка, заставив поверить в свои силы. Кроме того, поддержка самых близких людей помогает ребенку приобрести лидерские черты, которые несомненно пригодятся ему во взрослой жизни.

Вы сравниваете его с другими детьми

Ошибочно полагать, будто сравнение с Васей-Сашей-Колей заставит ребенка стать лучше и работать над собой. Нет. Ваш малыш может замкнуться в себе, вы разовьете в нем неуверенность в себе, а с последствиями вашей помощи ему придется бороться всю жизнь. Достичь успеха в этом случае ему будет очень непросто.

Вы контролируете его личную жизнь