Выход из декрета: секреты восстановления имиджа на работе

Вы радостная и вдохновленная красите губы перед зеркалом в ожидании первого рабочего дня. Представляете, как все кинутся к вам с распростертыми руками и будут спрашивать о том, как поживает малыш. Но вот вы приходите в офис — каждый норовит сбросить на вас порцию упреков, показать, как он устает на работе или пожаловаться на личные проблемы. Как понять, что вы сделали не так и не закрыться под панцирем от внешнего мира?

Не отстраняйтесь от работы

Три года декрета — огромный срок для человека, строящего карьеру, а не просто работающего с 9 до 18 пять дней в неделю. Многие мамы настолько увлекаются заботой о ребенке, что представляют его центром своего мира. Не делайте так! Установите баланс между работой и отдыхом: обозначьте коллегам время, когда вам можно звонить и задавать вопросы из области вашей специализации. Через 1—1,5 года после рождения ребенка можете смело выходить на работу или договориться с руководством о других условиях — удаленной работе или частичной занятости. В любом из этих случаев компания выиграет больше, чем будет содержать на счету бесполезного человека.

Поддерживайте связь с коллегами

Наверняка до декрета вы часто ходили вместе с коллегами на обед, а по пятницам выбирались в бар или кино. Поверьте, друзья с работы тоже скучают по вам — и ничуть не меньше тех, с кем вы познакомились в других обстоятельствах. Пользуйтесь случаем: приезжайте на обед в гости к коллегам — обсуждайте рабочие моменты и общайтесь на личные темы. К тому времени, как вы выйдете на работу, никто не забудет вас и вы быстро адаптируетесь к подзабытой обстановке.

Не дайте мозгам закиснуть

Время декрета — отличная возможность развить софт-скиллс. Эмоциональный интеллект, умение добиваться своего, уверенность в себе и масштабное мышление — все это не пустой звук для человека, не сидящего в одной должности по 5—8 лет. Старайтесь разнообразить свою жизнь, а не превратить ее в день сурка: запишитесь на рисование или танцы, учите иностранные языки, ходите на тренировки. Не будьте той, кто подписывает себя в Instagram «счастливая мама и жена» — живите полноценной жизнью, а не в рамках двух социальных ролей.

Измените мышление

Многое зависит от вашего окружения. Если муж просит отчитываться за каждую потраченную тысячу рублей, родители приезжают к вам в гости раз в месяц, а подруги и вовсе открестились от вас после рождения малыша, заниматься духовным просвещением будет непосильной задачей — вы попросту не удовлетворили низшие уровни пирамиды потребностей. Разберитесь с проблемами, а затем займитесь собой. Пройдите карьерные курсы: продающее резюме, стратегия собеседований, решение рабочих конфликтов и др. С каждой из этих тем вы столкнулись или успеете встретиться на пути к построению карьеры мечты.