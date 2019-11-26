Чем вы отпугиваете мужчин по знаку Зодиака

Каждой женщине необходим любящий и заботливый мужчина. Порой представители сильного пола готовы на все, чтобы возлюбленная была счастлива. Однако характер и привычки многих женщин иногда способны отпугнуть даже самых терпеливых и непробиваемых мужчин. Астрологи утверждают, что подобные особенности нашего внутреннего мира — заслуга не только наследственности и воспитания, но и звезд. Как выяснилось, представительницы многих знаков Зодиака порой бывают невыносимыми. Из данной статьи вы узнаете, чем вы отпугиваете представителей противоположного пола.

Овен

Представители огненной стихии обладают сильными чертами характера. В паре женщина-Овен легко может занять позицию мужчины, что, конечно же, может не понравиться возлюбленному. Однако многое зависит от характера мужчины. Если представитель сильного пола обладает мужеством и чувством собственного достоинства, то союз с такой женщиной вряд ли заставит его задуматься о совместном будущем. Однако некоторым мужчинам даже польстит, что все решения в вашей паре принимаете именно вы. В этом случае отношения будут продолжительными.

Телец

На первый взгляд женщина-Телец может выглядеть белой и пушистой, но мало кто знает о том, что творится за этой прекрасной оболочкой. Тельцы обладают одним из самых отталкивающих качеств — меркантильностью. Во время знакомства с мужчиной первое, на что они обратят внимание, это его достаток и социальный статус. Мужчины со средним доходом вряд ли заинтересуют такую женщину. Скрывать свою расчетливость и любовь к деньгам у Тельцов получается не всегда. Уже в ходе общения мужчина может понять, что эту женщину, конечно, интересуют богатства, но вот только к его внутреннему миру они никак не относятся.

Близнецы

Близнецы — ветреные и непредсказуемые натуры. Мужчины никогда не знают, чего ожидать от подобных женщин, и это отпугивает их еще сильнее. Представительницы этого знака Зодиака не побоятся потратить все деньги на новые туфли или платье и весь месяц экономить даже на еде. Их не смутит совместное путешествие с мужниной, которого они знают всего лишь пару дней, ведь для них незабываемые ощущения и новые впечатления намного важнее, чем безопасность. Некоторых представителей сильного пола привлекает такой авантюризм, но многих отталкивает. Возможно, многие ваши знакомые относятся именно к числу последних.

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