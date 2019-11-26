Чем вы отпугиваете мужчин по знаку Зодиака

Симпатия, возникшая при первой встрече, является хорошим поводом для начала отношений. Однако со временем ваши привычки и черты характера могут оттолкнуть любимого мужчину. Узнайте, что в вас не нравится мужчинам по знаку Зодиака.
Каждой женщине необходим любящий и заботливый мужчина. Порой представители сильного пола готовы на все, чтобы возлюбленная была счастлива. Однако характер и привычки многих женщин иногда способны отпугнуть даже самых терпеливых и непробиваемых мужчин. Астрологи утверждают, что подобные особенности нашего внутреннего мира — заслуга не только наследственности и воспитания, но и звезд. Как выяснилось, представительницы многих знаков Зодиака порой бывают невыносимыми. Из данной статьи вы узнаете, чем вы отпугиваете представителей противоположного пола.
Овен
Представители огненной стихии обладают сильными чертами характера. В паре женщина-Овен легко может занять позицию мужчины, что, конечно же, может не понравиться возлюбленному. Однако многое зависит от характера мужчины. Если представитель сильного пола обладает мужеством и чувством собственного достоинства, то союз с такой женщиной вряд ли заставит его задуматься о совместном будущем. Однако некоторым мужчинам даже польстит, что все решения в вашей паре принимаете именно вы. В этом случае отношения будут продолжительными.
Телец
На первый взгляд женщина-Телец может выглядеть белой и пушистой, но мало кто знает о том, что творится за этой прекрасной оболочкой. Тельцы обладают одним из самых отталкивающих качеств — меркантильностью. Во время знакомства с мужчиной первое, на что они обратят внимание, это его достаток и социальный статус. Мужчины со средним доходом вряд ли заинтересуют такую женщину. Скрывать свою расчетливость и любовь к деньгам у Тельцов получается не всегда. Уже в ходе общения мужчина может понять, что эту женщину, конечно, интересуют богатства, но вот только к его внутреннему миру они никак не относятся.
Близнецы — ветреные и непредсказуемые натуры. Мужчины никогда не знают, чего ожидать от подобных женщин, и это отпугивает их еще сильнее. Представительницы этого знака Зодиака не побоятся потратить все деньги на новые туфли или платье и весь месяц экономить даже на еде. Их не смутит совместное путешествие с мужниной, которого они знают всего лишь пару дней, ведь для них незабываемые ощущения и новые впечатления намного важнее, чем безопасность. Некоторых представителей сильного пола привлекает такой авантюризм, но многих отталкивает. Возможно, многие ваши знакомые относятся именно к числу последних.
Рак
При первом знакомстве мужчины могут быть очарованы женщиной-Раком. Ее милая улыбка и нежная натура заставляют мужчин почувствовать себя еще сильнее. Однако спустя время в ней раскроются такие качества, о которых возлюбленный даже не догадывался. Ее капризы и тотальный контроль способны загнать в угол даже самого выносливого представителя сильного пола. Такая женщина всегда сможет заполучить желаемое при помощи метода «кнута и пряника», и ее не напугает то, что возлюбленный может просто сбежать от домашней тирании, ведь уже скоро она найдет себе новую жертву. Однако если мужчина сразу завоюет место лидера, то он без труда сможет укротить возлюбленную, но медлить с этим не стоит.
Лев
У женщины-Девы нередко возникают сложности с поиском второй половинки. Они хотят видеть рядом с собой только самого лучшего мужчину. Он должен быть красивым, богатым, здоровым — в общем, не мужчина, а идеал. Во время общения с противоположным полом они так могут раскритиковать несчастного, что его самооценка упадет ниже плинтуса. При разговоре она найдет самую слабую точку собеседника и точно не упустит возможности задеть его самое больное место, будь то внешность, достаток или статус. Один ее взгляд способен заставить мужчину почувствовать себя недоразумением. Конечно, большинство представителей сильного пола отпугивают такие женщины, а отношения с ними, как правило, завершаются уже на начальном этапе.
Весы
Женщины-Весы привлекают мужчин своей беспомощностью. Однако чаще всего эти представительницы зодиакального круга сами не знают, что им нужно. Иногда они сами готовы обратиться за помощью, но уже спустя время они отторгнут ее. Такие перемены в настроении отталкивают многих мужчин, ведь вряд ли кому-то понравится постоянно потакать капризам возлюбленной. Конечно, у некоторых представителей противоположного пола поначалу возникает желание узнать, что же завтра захочет любимая женщина. Однако со временем многим надоедает разгадывать подобные загадки, и уже на этом этапе отношения прекращаются.
Скорпион
Представительницы этого знака Зодиака не обладают самыми притягательными чертами характера, но больше всего мужчин отталкивает их таинственность. Во внутреннем мире женщин-Скорпионов кроется немало загадок, и не у каждого представителя сильного пола возникает желание их разгадывать. Кроме того, Скорпионы не всегда позволяют другим вторгаться в их мысли, а тот, кто пытается сделать это, рискует нарваться на громкий скандал. Если же такая женщина влюбится по-настоящему, то она сможет попытаться изменить себя ради возлюбленного, но получается это не всегда. Поэтому мужчинам остается два выбора: смириться или навсегда расстаться с возлюбленной.
Стрелец
Порой мужчинам хочется пообщаться с женщиной о чем-то отвлеченном, но женщины-Козероги на это не способны. Работа — их главная тема для разговора. За один вечер они могут рассказать о ленивых коллегах, несправедливом начальнике, маленькой зарплате, а в этот момент собеседник уже будет поглядывать на часы и придумывать повод для отступления. Конечно, если представительница этого знака Зодиака найдет себе партнера с аналогичной страстью к работе, то союз у них будет крепким. К сожалению, таких мужчин не много, а значит, на протяжении долгого времени женщине-Козерогу приходится пребывать в гордом одиночестве.
Водолей
Женщины-Водолеи относятся к числу неуловимых авантюристок. Наравне с Близнецами они тянутся к приключениям и жаждут новых ощущений, но не каждому мужчине по нраву такое поведение возлюбленной. Как только он пожелает провести время с любимой женщиной, она сразу же отправится по магазинам, на прогулку с подругами или вовсе покинет город. Неудивительно, что многие представители сильного пола стараются избегать серьезных отношений с Водолеями, ведь находиться в постоянном ожидании и надежде на свидание с любимой очень сложно. Однако стоит мужчине воспринять тот факт, что отношений не получится, Водолей сразу же начинает донимать возлюбленного звонками и искать с ним встречи.
Рыбы
Мужчина, желающий серьезных отношений с женщиной-Рыбой, никогда не поймет, отвечает ли возлюбленная взаимностью на его чувства или нет. Данный знак Зодиака отталкивает представителей противоположного пола своей холодностью. Даже если эта женщина влюбится до потери памяти, то рассказать об этом любимому ей будет очень сложно. Как правильно, эти представители зодиакального круга не всегда могут открыто показать свои эмоции, что порой отпугивает мужчин. Чтобы разгадать загадки ее внутреннего мира, потребуется немало времени, и не каждый мужчина справляется с таким сложными заданием. Именно поэтому многие из них пропадают, так и не узнав об истинных чувствах женщины-Рыбы.