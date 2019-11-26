Расческа по типу волос: какая подойдет именно тебе?

Чтобы выбрать правильно расческу, специалисты рекомендуют обращать внимание именно на тип волос. Расческа должна идеально подходить твоему типу и структуре волос.

Расческа для тонких волос. Если у тебя от природы тонкие, негустые волосы, к тому же отсутствует объем у корней, тогда твой вариант - массажная расческа из любой натуральной щетины. Такая расческа не выдергивает волосы, улучшает кровоток луковиц и предотвращает выпадение тонких волос.

Расческа для кудрявых волос. Для обладательниц очень кудрявых волос подойдет расческа лопастными зубчиками в два или три ряда. Такая модель расчески хорошо распутывает жгуты на волосах, не ломает их и делает более мягкими, советует tochka.net.

Расческа для густых волос. Если у тебя густые, длинные и прямые волосы, тогда присмотрись к плоской расческе с натуральной щетиной. Ну, а если ты обладательница очень густых волос, тогда рекомендуем попробовать щетку со смешанной щетиной разной длины.