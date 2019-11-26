Расческа по типу волос: какая подойдет именно тебе?

Состояние наших волос отчасти зависит не только от питания и ухода, но и от выбора расчески. Поэтому вовсе не удивительно, что многих интересует ответ на вопрос: как выбрать правильно расческу?
Чтобы выбрать правильно расческу, специалисты рекомендуют обращать внимание именно на тип волос. Расческа должна идеально подходить твоему типу и структуре волос.
Расческа для тонких волос. Если у тебя от природы тонкие, негустые волосы, к тому же отсутствует объем у корней, тогда твой вариант - массажная расческа из любой натуральной щетины. Такая расческа не выдергивает волосы, улучшает кровоток луковиц и предотвращает выпадение тонких волос.
Расческа для кудрявых волос. Для обладательниц очень кудрявых волос подойдет расческа лопастными зубчиками в два или три ряда. Такая модель расчески хорошо распутывает жгуты на волосах, не ломает их и делает более мягкими, советует tochka.net.
Расческа для густых волос. Если у тебя густые, длинные и прямые волосы, тогда присмотрись к плоской расческе с натуральной щетиной. Ну, а если ты обладательница очень густых волос, тогда рекомендуем попробовать щетку со смешанной щетиной разной длины.
Расческа для нормальных волос. Для обладательниц нормального типа волос средней густоты специалисты рекомендуют обратить внимание на массажные щетки с нейлоновой щетиной.