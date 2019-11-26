Почему нельзя подогревать курицу в микроволновке

Однако, как выяснил «Рамблер», такой метод с некоторыми продуктами становится небезопасным.

Так, многие специалисты запрещают подогревать курицу в микроволновой печи. Все дело в том, что курица богата особенными белками, которые на следущие сутки изменяют свою структуру и состав.

Поэтому при повторном подогреве в микроволновке куриное мясо может вызывать серьезные проблемы с пищеварением. Эксперты советуют делать из холодной куриной грудки сэндвич или салат.

Если вам уж очень хочется снова перекусить теплой курочкой, но не навредить здоровью, придется потушить ее на низкой температуре в течении 20-30 минут.