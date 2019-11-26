Как писать письмо Деду Морозу: шесть полезных советов

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал шесть полезных советов, которые помогут правильно составить важный «документ» для Деда Мороза, чтобы он точно ничего не забыл.

1. Приветствие

Вежливость ценится всегда и везде, и этот случай – не исключение. Слова «уважаемый Дед Мороз» или «дорогой Дедушка Мороз» однозначно расположат к себе. Ведь нельзя просто взять и сразу начать требовать подарки.

2. Вежливость всегда и во всем

Вежливость важна не только в обращении к Деду Морозу, но и в дальнейшем тексте вашего письма. Не лишним будет спросить, как дела у Дедушки Мороза, как он себя чувствует, не устал ли он еще. Кроме того, не забывайте поздравить Деда Мороза с наступающим праздником.

3. Представьтесь

Помните, что Дед Мороз один, а тех, кому он приносит подарки, очень много. Поэтому надо представиться и написать несколько строк о себе. После чего уже можно будет перейти к просьбам о подарках.

4. Не будьте жадиной

У каждого человека есть несколько желаний, которые он хочет воплотить в жизнь. Но это совсем не значит, что над письмом Деду Морозу необходимо сидеть сутки и писать ему все свои 50 желаний. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но наиболее важном для вас.

5. Обещания Деду Морозу

Важно понимать, что ничего не происходит просто так и подарки не дарят просто потому, что праздник. Важно научиться обещать и делать что-то взамен. Например, не вредничать целый год, хорошо учиться, помогать маме убираться в доме и подобное.

6. Красивое завершение