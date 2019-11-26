Уловка, с помощью которой можно проверить, удобны ли туфли на каблуках, даже не примеряя их

Этот метод пригодится не только дамам, покупающим туфли оффлайн, но и тем, кто любит покупать обувь в интернет-магазинах. Сколько раз вы покупали туфли, которые невозможно носить, потому что они очень неудобные? Такая обувь часто перемещается в шкаф на постоянное хранение, пишет Zen.yandex.ru.
Мы предлагаем вам попробовать один трюк, который позволит даже на фото определить, подойдут ли вам туфли и будет ли вам в них комфортно.
Расстояние от пятки до подошвы
Секрет не в пятке и не в подошве, и даже не в высоте каблука, ведь и очень высокие каблуки могут быть удобными, если у них хорошая колодка.
В нашем же случае важно расстояние между пяткой и подошвой.
Чем меньше это расстояние, тем большее давление будет ощущаться на ступню, и, следовательно, комфорта при ходьбе будет меньше.
Это прекрасно видно на этих рисунках. Разница в полсантиметра между пяткой и подошвой в этом примере может, на первый взгляд, показаться незначительной. Но чем дольше вы ходите в таких туфлях, тем сильнее вы почувствуете разницу! На рисункаизх цифры приведены в качестве примера, они не эталон.
Итак, если вы планируете приобрести туфли в интернет-магазине, то измеряйте расстояние между пяткой и подошвой по фото. В обувном магазине сделать это можно прямо на обуви.
В результате измерений выбирайте ту пару, где это расстояние будет больше.