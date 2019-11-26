Уловка, с помощью которой можно проверить, удобны ли туфли на каблуках, даже не примеряя их

Расстояние от пятки до подошвы

Секрет не в пятке и не в подошве, и даже не в высоте каблука, ведь и очень высокие каблуки могут быть удобными, если у них хорошая колодка.

В нашем же случае важно расстояние между пяткой и подошвой.

Чем меньше это расстояние, тем большее давление будет ощущаться на ступню, и, следовательно, комфорта при ходьбе будет меньше.

ФОТО: http://lyudmilaskiba.com

Это прекрасно видно на этих рисунках. Разница в полсантиметра между пяткой и подошвой в этом примере может, на первый взгляд, показаться незначительной. Но чем дольше вы ходите в таких туфлях, тем сильнее вы почувствуете разницу! На рисункаизх цифры приведены в качестве примера, они не эталон.

ФОТО: http://lyudmilaskiba.com

Итак, если вы планируете приобрести туфли в интернет-магазине, то измеряйте расстояние между пяткой и подошвой по фото. В обувном магазине сделать это можно прямо на обуви.