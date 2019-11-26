Женский гороскоп на декабрь 2019 года

В декабре звезды и планеты могут изменить нашу жизнь. Отслеживание семи событий, которые предупреждают о переменах к лучшему, поможет вам заранее подготовиться к новым возможностям и не упустить их.

Женщина-Овен

Овнам прекрасного пола астрологи прогнозируют перемены в сфере любви. Повышенная энергетика поможет представительницам этого знака обрести уверенность в себе, стать ярче и популярнее. В декабре можно смело знакомиться с самыми привлекательными мужчинами. Войти в новый год нужно с чувством теплоты в сердце, поэтому стоит уделять больше внимания своим близким, подругам и родным. Возможны неожиданные, но приятные встречи с новыми людьми.

Женщина-Телец

Декабрь удачен для обновления. Можно сходить к косметологу, сделать маникюр, новую прическу, пересмотреть гардероб. 2019 год лучше закончить на максимально позитивной ноте, чтобы в новом году быть самыми притягательными. Декабрь — хорошее время для смены работы, для поиска новых увлечений, знакомств. Астрологи советуют бороться с ревностью и быть чуть скромнее, особенно в общении со второй половинкой. Избавиться от ревности помогут эффективные заговоры.

Женщина-Близнецы

Известно, что негативная энергия вызывает различные болезни и недуги. Своевременный отдых в декабре поможет Близнецам решить проблемы с настроением и поднять общий уровень энергетики. В рабочей сфере стоит проявлять больше активности, чаще демонстрировать свои сильные стороны и применять творческий подход. Это приведет к карьерному росту. Месяц также благоприятен для любовных приключений и времяпрепровождения с семьей.

Женщина-Рак

В декабре звезды и планеты помогут представительницам этого знака быстрее исполнить мечты. Раки станут очень удачливыми женщинами, особенно в сфере любви, поэтому нужно стараться побороть одиночество и завершить черную полосу. На работе лучше браться за простые задания и не рассказывать никому о своих амбициях и планах на будущее.

Женщина-Лев

У Львов начало декабря будет достаточно беспокойным и насыщенным различными событиями во всех сферах жизни. В это же время активизируются завистники и враги, так что эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Львицам поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза и проблем. Ближе ко второй половине месяца ситуация стабилизируется, но конфликтов все равно нужно будет избегать. Лучше всего сосредоточиться на финансовой сфере: купить подарки к Новому году, обновить гардероб, сделать важные плановые приобретения.

Женщина-Дева

Любовная сфера станет самой важной, особенно для Дев, которые находятся в поисках отношений. Им стоит воспользоваться советами астрологов о том, как привлечь внимание мужчины по знаку Зодиака. Второй по важности станет сфера работа и денег. Нужно постараться спокойно реагировать на критику и не принимать решений на горячую голову. В конце месяца нужно уделить время семье и любимому человеку.

Женщина-Весы