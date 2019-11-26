«Тело ликует!»: Анастасия Решетова впервые после родов появилась в спортзале

Возлюбленная Тимати в последнее время большую часть времени проводила дома. Беременность и роды не способствовали активному образу жизни, к которому привыкла модель. Наконец пришло время вернуться к тренировкам, по которым соскучилась Анастасия.

Первая «Вице-мисс Россия-2014» показала спортивный аутфит, который выбрала для посещения зала. Она надела удобный белый топ и черные леггинсы. Look дополнили массивные белые кроссовки.

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Решетова решила сделать упор на мышцы живота, которые расслабились в период „интересного« положения. Она начала качать пресс, усложнив себе нагрузку с помощью мяча. „Ура!» Вернулась! Прошло почти 40 дней после родов. До этого я не тренировалась несколько месяцев. Тело ликует!» — подчеркнула инстадива.