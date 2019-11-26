«Тело ликует!»: Анастасия Решетова впервые после родов появилась в спортзале

23-летняя Анастасия Решетова восстановила силы после рождения сына Ратмира. Молодая мама показала, как улучшает фигуру в спортзале, пишет Cosmo.
Возлюбленная Тимати в последнее время большую часть времени проводила дома. Беременность и роды не способствовали активному образу жизни, к которому привыкла модель. Наконец пришло время вернуться к тренировкам, по которым соскучилась Анастасия.
Первая «Вице-мисс Россия-2014» показала спортивный аутфит, который выбрала для посещения зала. Она надела удобный белый топ и черные леггинсы. Look дополнили массивные белые кроссовки.
Решетова решила сделать упор на мышцы живота, которые расслабились в период „интересного« положения. Она начала качать пресс, усложнив себе нагрузку с помощью мяча. „Ура!» Вернулась! Прошло почти 40 дней после родов. До этого я не тренировалась несколько месяцев. Тело ликует!» — подчеркнула инстадива.
Звездная брюнетка скрывает лицо своего первенца. Она часто делится нежными кадрами с малышом, показывая его со спины либо закрывая его стикерами. Анастасия отреагировала на новость о создании личной страницы для сына. «Ребят, у Ратмира нет никаких страниц официальных… Мы пока в адеквате», — подчеркнула она.