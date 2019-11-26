Имбирное печенье: простой и вкусный рецепт

Традиционно имбирное печенье выпекается под Рождество и Новый год, и бодрящий вкус корицы и меда погружают вас в атмосферу праздничного торжества. Можно, конечно, купить уже готовое тесто в магазинах, тогда выпечка имбирных фигурок пойдет гораздо быстрее, но любая хозяйка скажет, что лучше приготовить тесто самой, учитывая вкусы своих родных и близких и используя только натуральные продукты.
Ингредиенты
Мука - 4 стакана
Корица молотая - 1,5 чайные ложки
Гвоздика молотая - 1 чайная ложка
Орех мускатный - 1 чайная ложка
Яйцо крупное - 1 штука
Перец молотый душистый - 1/2 чайной ложки
Соль - 1/2 чайной ложки
Перец черный молотый - 1/4 чайной ложки
Патока темная - 1 стакан
Ром светлый - 2 столовые ложки
Имбирь тертый - 2 столовые ложки
Сода гашеная - 2 чайные ложки
Маргарин - 3/4 стакана
Сахар 3/4 - стакана
Для украшения
Глазурь белковая или готовая декоративная - по вкусу
Способ приготовления
В большой чаше соедините муку, соль и все сухие специи. В маленькой чаше смешайте патоку, ром, имбирь и соду.
Миксером взбейте маргарин с сахаром, продолжая взбивать, добавьте яйцо. Уменьшите скорость и порциями всыпайте мучную смесь, затем добавьте массу с патокой. Вымесите миксером тесто, периодически соскребая массу со стенок чаши лопаткой.
Разделите тесто на 3 равные части, сформируйте диски, заверните в пленку. Положите в холодильник на 4 часа или на ночь.
Разогрейте духовку до 160 градусов.
По одному раскатайте диски на присыпанном мукой столе в тонкие пласты. Формочками вырежьте печенье, обрезки соберите, скатайте в шар и поместите в холодильник.
Выложите печенье на несмазанный противень, выпекайте каждую партию по 12–14 минут до легкого подрумянивания краев.
Остывшее печенье покройте глазурью, дайте высохнуть.
Храните в коробке, проложив слои печенья листами вощеной бумаги: при комнатной температуре – 2 недели или в холодильнике – 3 месяца, советует «Домашний Очаг».