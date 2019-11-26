Имбирное печенье: простой и вкусный рецепт

Традиционно имбирное печенье выпекается под Рождество и Новый год, и бодрящий вкус корицы и меда погружают вас в атмосферу праздничного торжества. Можно, конечно, купить уже готовое тесто в магазинах, тогда выпечка имбирных фигурок пойдет гораздо быстрее, но любая хозяйка скажет, что лучше приготовить тесто самой, учитывая вкусы своих родных и близких и используя только натуральные продукты.