Вт, 26.11.2019

Имбирное печенье: простой и вкусный рецепт

Имбирное печенье. Иллюстративное фото

ФОТО: Ruslan Olinchuk/PantherMedia / Ruslan Olinchuk

Традиционно имбирное печенье выпекается под Рождество и Новый год, и бодрящий вкус корицы и меда погружают вас в атмосферу праздничного торжества. Можно, конечно, купить уже готовое тесто в магазинах, тогда выпечка имбирных фигурок пойдет гораздо быстрее, но любая хозяйка скажет, что лучше приготовить тесто самой, учитывая вкусы своих родных и близких и используя только натуральные продукты.

Время приготовления - 1ч 45мин

Ингредиенты

Мука - 4 стакана

Корица молотая - 1,5 чайные ложки

Гвоздика молотая - 1 чайная ложка

Орех мускатный - 1 чайная ложка

Яйцо крупное - 1 штука

Перец молотый душистый - 1/2 чайной ложки

Соль - 1/2 чайной ложки

Перец черный молотый - 1/4 чайной ложки

Патока темная - 1 стакан

Ром светлый - 2 столовые ложки

Имбирь тертый - 2 столовые ложки

Сода гашеная - 2 чайные ложки

Маргарин - 3/4 стакана

Сахар 3/4 - стакана

Для украшения

Глазурь белковая или готовая декоративная - по вкусу

Способ приготовления

В большой чаше соедините муку, соль и все сухие специи. В маленькой чаше смешайте патоку, ром, имбирь и соду.

Миксером взбейте маргарин с сахаром, продолжая взбивать, добавьте яйцо. Уменьшите скорость и порциями всыпайте мучную смесь, затем добавьте массу с патокой. Вымесите миксером тесто, периодически соскребая массу со стенок чаши лопаткой.

Разделите тесто на 3 равные части, сформируйте диски, заверните в пленку. Положите в холодильник на 4 часа или на ночь.

Разогрейте духовку до 160 градусов.

По одному раскатайте диски на присыпанном мукой столе в тонкие пласты. Формочками вырежьте печенье, обрезки соберите, скатайте в шар и поместите в холодильник.

Выложите печенье на несмазанный противень, выпекайте каждую партию по 12–14 минут до легкого подрумянивания краев.

Остывшее печенье покройте глазурью, дайте высохнуть.

Храните в коробке, проложив слои печенья листами вощеной бумаги: при комнатной температуре – 2 недели или в холодильнике – 3 месяца, советует «Домашний Очаг».

НАВЕРХ