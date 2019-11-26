Подари праздничному платью новую жизнь: в Таллинне пройдет благотворительная распродажа вечерних платьев

Участие в конкурсах красоты требует от участниц, в том числе, и много разных нарядов. В беседе с участницами конкурсов, как наших, так и международных, всегда есть одна тема, что делать с “выгулянными” на конкурсах платьями. Да, некоторые наряды могут выручить на вечеринке или праздничном мероприятии, но сами понимаете, больше двух-трёх раз одно и то же платье не наденешь,