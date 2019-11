Подари праздничному платью новую жизнь: в Таллинне пройдет благотворительная распродажа вечерних платьев

Агентство Angel Models Agency с 14 по 15 декабря организуют в студии Му Little Party Studio POP-UP благотворительную распродажу вечерних платьев от королев красоты и партнёров. Мероприятие “Say yes to the dress” проходит в рамках подготовки к конкурсу Миссис Европа 2020. Куратор события - Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова.