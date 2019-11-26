Подари праздничному платью новую жизнь: в Таллинне пройдет благотворительная распродажа вечерних платьев

Агентство Angel Models Agency с 14 по 15 декабря организуют в студии Му Little Party Studio POP-UP благотворительную распродажу вечерних платьев от королев красоты и партнёров. Мероприятие “Say yes to the dress” проходит в рамках подготовки к конкурсу Миссис Европа 2020. Куратор события - Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова.
По словам Миссис Европа 2019 Людмилы Карпиковой, идея провести POP-UP распродажу появилась давно.
Участие в конкурсах красоты требует от участниц, в том числе, и много разных нарядов. В беседе с участницами конкурсов, как наших, так и международных, всегда есть одна тема, что делать с “выгулянными” на конкурсах платьями. Да, некоторые наряды могут выручить на вечеринке или праздничном мероприятии, но сами понимаете, больше двух-трёх раз одно и то же платье не наденешь,
- поделилась Людмила.
Решили перед праздниками дать платьям вторую жизнь, а часть полученных от продажи средств пойдут на благотворительные цели. Быть самой красивой замужней женщиной Европы - не просто надеть корону и ходить с ней год. Это участие и организация благотворительных мероприятий. Поднятие важных и волнующих общество тем,
- добавила она.
Предлагаем сотрудничество всем нашим конкурсанткам и друзьям, приносите на продажу свои платья, покупайте у модниц и королев красоты другие со значительной скидкой! Мы не продаём билеты на нашу распродажу и не просим оплатить место, но каждый участник может добровольно внести свой вклад в благотворительную копилку, которая будет стоять при входе на видном месте. Часть собранных средств пойдут на благотворительные цели,
- пригласила Людмила.
Желающих продать свои праздничные платья просим поторопиться, мест не так много! Платья должны быть в очень хорошем состоянии.
POP-UP распродажа “Say yes to the dress” пройдёт 14 декабря с 14.00 до 20.00 и 15 декабря с 11 до 18.00 в студии Му Little Party Studio по адресу Аедвилья 4. По вопросам сотрудничества пишите на электронную почту angelmodelseu@gmail.com или на странице Angel Models Agency в Facebook.