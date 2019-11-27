Рождественский штоллен: рецепт новогоднего кекса, который нужно печь уже сейчас

Штоллен — пожалуй, самый знаменитый праздничный кекс в мире, и мы не погрешим против истины, если скажем, что он же — самый вкусный! Вот только готовить его нужно прямо сейчас: настоящий штоллен должен вызревать как минимум месяц. Нет, он не портится: с каждым днем этот кекс становится только вкуснее! Рассказываем, как его приготовить.
Настоящий рождественский кекс начинают готовить за месяц-полтора до праздника, чтобы он вылежался, мякоть стала влажной и ароматной. Только вот храниться он может лишь у самых терпеливых хозяек: кекс настолько вкусный, что съедается сразу! В нем много сахара, сухофруктов, цукатов. Он прекрасно хранится даже без холодильника и будет уместен не только в праздничный день.
Видеорецепт
- 200 г масла
- 150 г масла
- 175 г коричневого сахара
- 4 яйца
- 220 г муки
- 250 г меда
- 450 г смеси сухофруктов (изюм светлый и темный, цукаты, вяленая вишня и клюква)
- 50 мл ароматного алкоголя (рома, хереса, мускатного вина)
- 30 г молотого миндаля
Для украшения:
- Белок 1 яйца
- 120 г меда
- сухофрукты и цукаты
Cухофрукты сложите в банку с крышкой и залейте алкоголем. Оставьте на несколько дней (так их можно хранить несколько лет). Если у вас нет времени замачивать сухофрукты, сложите их в миску, залейте алкоголем и прогрейте в микроволновке около 10 минут на минимальной мощности, изредка перемешивая. Когда сухофрукты остынут, они будут готовы к употреблению, пишет Cosmo.
Сухофрукты (без жидкости, если она есть) выложите в миску, присыпанную ложкой муки. Добавьте ложку муки и хорошо перемешайте, чтобы сухофрукты покрылись мукой.
В большой миске взбейте масло с сахаром до посветления, добавьте яйца по одному, взбивая смесь каждый раз до кремообразного состояния.
Всыпьте молотый миндаль и размешайте миксером на низкой скорости.
Добавьте муку, перемешайте до однородности и выложите сухофрукты. Перемешайте.
Выложите тесто в форму, тщательно распределяя его лопаткой. В середине кекса сделайте ямку, так поверхность после выпечки будет более ровной.
Выпекайте при 150 °C около двух часов. За полчаса до окончания выпечки проверьте готовность лучинкой. После выпечки полностью остудите, не извлекая кекс из формы.
Чтобы кекс стал максимально вкусным и приобрел свой неповторимый аромат, его нужно завернуть в пленку и оставить в холодильнике приблизительно на один месяц.
Медовую глазурь готовят перед подачей. Установите миску для взбивания над кастрюлей со слабо кипящей водой, положите белки, добавьте мед и взбивайте миксером на максимальной скорости до получения очень густой массы. Снимите миску с огня.
Когда меренга остынет, взбейте ее еще вручную, венчиком, и выложите на кекс.
Украсьте по вкусу свежими или сушеными фруктами.