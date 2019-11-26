Названы быстро согревающие в мороз продукты и напитки

По его словам, оптимальными согревающими напитками будут, например, горячий чай с большим содержанием сахара или теплый морс. Он подчеркнул, что во время холодов стоит отказаться от употребления алкоголя — от него происходит расширение сосудов, увеличивается потеря тепла.

Тутельян добавил, что из еды обратить внимание стоит на кондитерские изделия и каши, в которых содержится много углеводов. При этом продукты не оказывают серьезной нагрузки на желудочно-кишечный тракт в процессе переваривания и при умеренном употреблении не скажутся на фигуре.

«Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», — пояснил врач.