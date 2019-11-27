Любовный гороскоп на декабрь 2019 года

Любовь делает нас счастливыми, но не только она способна на это. Эксперты рекомендуют ознакомиться с семью шагами, ведущими к гармонии. Не отказывайтесь от мечты, от любви и от всего, что греет вам душу. Декабрь должен стать продуктивным месяцем.

Овен

Овнам в общении с людьми стоит остерегаться токсичных личностей и манипуляторов. Большой проблемой станут обиды и неурядицы в браке и отношениях. Если вовремя не помириться, это может послужить началом сложного периода. Стоит оставаться вовлеченными в проблемы второй половинки, родственников, детей. Это поможет укрепить доверие и любовь.

Телец

Тельцы встретятся с некоторыми неурядицами в амурной сфере, но их можно будет быстро преодолеть. Нужно поставить перед собой определенные цели и не терять уверенность. Также стоит научиться понимать знаки Вселенной, активировать шестое чувство. Далеко не всегда наши действия приносят незамедлительный результат. В декабре Тельцам не стоит быть слишком требовательными к близким людям. Астрологи советуют дарить любовь, но не требовать ее в ответ.

Близнецы

Чтобы каждый день в декабре проходил успешнее, стоит воспользоваться заговорами на удачу. Они помогут избежать ссор с родственниками, друзьями и второй половинкой. В любви в декабре нужна предельная осторожность. Особенно это касается середины месяца, когда планеты будут деструктивными. Ближе к концу декабря ситуация улучшится. Новый год можно будет встретить на романтической и позитивной ноте.

Рак

Мы можем дарить любимому человеку больше позитивных эмоций, когда нам самим хорошо на душе и когда мы чувствуем себя лучше. Перестановка мебели поможет Ракам наладить гармонию в доме и избавиться от переживаний. Представители этого знака Зодиака могут стать одними из самых успешных в любовной сфере. Нужно лишь быть щедрыми на оптимизм и доброту в адрес окружающих, второй половинки, родственников.

Лев

Декабрь — идеальное время для свиданий, поиска любви. Львам стоит избегать общения со знаками Зодиака с негативной энергетикой. В процессе поиска второй половинки астрологи советуют не торопиться, потому что есть риск совершить ошибку, начать отношения с человеком, который не подходит вам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем Львам, которые уже в отношениях, проводить больше времени с любимым человеком: ходить по магазинам, гулять, общаться и развлекаться.

Дева

Девы входят в список самых обаятельных и харизматичных знаков Зодиака. Их энергетика в декабре станет менее сильной, потому что звезды и планеты будут в диссонансе. Только после 28 декабря к Девам вернется былой магнетизм, что довольно приятная новость в преддверии новогодних праздников. Тем не менее даже в неблагоприятные периоды Девы смогут привлекать внимание противоположного пола, если будут более общительными и дружелюбными.

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