Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками призналась, чем занимается ночью

39-летняя Наталья Бочкарева всеми силами пытается очистить свою репутацию после недавнего скандала с наркотиками. Актриса похвасталась новым элегантным образом, пишет Cosmo.
Бочкарева позировала в черном атласном платье со спущенными рукавами. Наряд обнажил ее красивые плечи. Наталья сделала высокую прическу и яркий макияж. Завершили образ крупные серьги-кольца.
Звезда сериала «Счастливы вместе» решила порассуждать о жизненных трудностях. «У каждого из нас есть как светлая, так и темная сторона. На нашем пути встречаются, как белые, так и черные полосы. Мы постоянно знакомимся как с яркими, так и хмурыми людьми. Ну и, конечно же, ежедневно видим как день, так и ночь», — высказалась Наталья.
«Наталья Бочкарева выкладывает почти каждый день глубокомысленные умозаключения или размышления. Вопрос — при вашей занятости есть ли у вас на это время, или над этим работает специально обученный человек?» — поинтересовался подписчик.
Артистка поспешила развеять его сомнения. «Судя по тому, что я вам отвечаю ночью, в мое любимое время, наверное, мой менеджер уже спит. Следовательно, даже не сомневайтесь, что я люблю и веду свой Инстаграм лично», — заверила она.