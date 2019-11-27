Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками призналась, чем занимается ночью

Бочкарева позировала в черном атласном платье со спущенными рукавами. Наряд обнажил ее красивые плечи. Наталья сделала высокую прическу и яркий макияж. Завершили образ крупные серьги-кольца.

Звезда сериала «Счастливы вместе» решила порассуждать о жизненных трудностях. «У каждого из нас есть как светлая, так и темная сторона. На нашем пути встречаются, как белые, так и черные полосы. Мы постоянно знакомимся как с яркими, так и хмурыми людьми. Ну и, конечно же, ежедневно видим как день, так и ночь», — высказалась Наталья.

Она заявила, что больше всего любит именно ночное время. «Кстати, я, например, ночь люблю больше, чем день. Когда все домашние уже давно видят сны, начинается мое личное спокойное время для того, чтобы творить, рисовать картины, писать сценарии, учить тексты», — сообщила Бочкарева.

Откровения актрисы вызвали неожиданную реакцию среди ее поклонников. Многие припомнили звезде, что недавно сотрудники полиции остановили ее с наркотиками именно в ночное время. Один из фанатов уточнил, что и свой пост звезда опубликовала в то время, когда большинство людей спит.

«Наталья Бочкарева выкладывает почти каждый день глубокомысленные умозаключения или размышления. Вопрос — при вашей занятости есть ли у вас на это время, или над этим работает специально обученный человек?» — поинтересовался подписчик.