Что мешает жить счастливо каждому знаку Зодиака

Овен

Твоя вспыльчивость и слишком высокие запросы мешают выстраивать здоровые отношения с окружающими, а нежелание подчиняться чужим законам и правилам — достигать успехов в учебе и карьере. Увы, но ты не способны учиться на собственных ошибках.

Телец

Слабая сторона Тельцов — любовь к удовольствиям. Ты можешь отменить дела в пользу более приятного времяпрепровождения. Тебя постоянно тянет вниз (причем с детства или подросткового возраста): плохие компании, токсичные отношения и жалобы на жизнь мешают быть счастливой. При этом ты не предпринимаешь действий, чтобы поменять себя в лучшую сторону.

Близнецы

Общительность — твой плюс и минус одновременно. Ты умеешь дружить, но хранить секреты (как свои, так и друзей) тебе не удается. По этой причине Близнецы часто оказываются в центре скандалов, вокруг них плетутся интриги одна за другой. Злые языки постоянно портят тебе жизнь, но ты и сама даешь повод сплетен.

Рак

Раки принимают все слишком близко к сердцу. Ты записываешь каждого встречного себе в мужья, быстро привязываешься, навязывая ему свои проблемы. Неудивительно, что мужчины покидают тебя один за одним, ведь слушать постоянные жалобы — невыносимая ноша.

Лев

О гордыне Львов можно слагать легенды. Вселенная работает по принципу бумеранга. А в жизни нужно не только брать, но и уметь делиться. Твой эгоизм отталкивает. Пускай твоя гордость отрицает этот факт и воспитывает чувство ложного безразличия, на самом деле тебя искренне трогают проблемы, связанные с собственным самолюбием.

Дева

Радушие представителей знака нередко встает им боком. Окружающие пользуются твоей добротой, а тебе трудно сказать «нет». Пытаясь помочь другим, ты забываешь про собственные проблемы, которых в жизни любой Девы предостаточно. Ты слишком нарочито пытаешься понравиться всем, забывая про свое истинное лицо и теряя индивидуальность.

Весы

Ты чувствуешь себя неуверенной в любовных вопросах. Нельзя всех грести под одну гребенку и заведомо относиться предвзято. Твои подозрения зачастую — всего лишь догадки. Весам свойственно полагаться на оценку окружающих. Ты позволяешь себя любить, а сама находишься с человеком по банальным социальным причинам.

Скорпион

Скорпиона манит риск, необдуманные поступки, о которых потом представители знака сильно жалеют. В тебе пылает мощная энергия, которая не всегда находит себе применение. Как только ты перестаешь посвящать время саморазвитию, пускаешься во все тяжкие.

Стрелец

Ты бываешь излишне прямолинейна: высказывание своей точки зрения нередко переходит в откровенное хамство. В тебе отсутствует понятие субординации, это портит рабочие и дружеские отношения. Причем там, где нужно проявить смелость, ты прячешь голову в песок, боясь дать отпор.

Козерог

Ты боишься показать окружающим свою слабость, терпя боль и обиды внутри. Даже когда чувство разочарования разрастается, ты уходишь с головой в рабочие и домашние заботы, делая себе только хуже.

Водолей

Водолей искренне выражает свои чувства, но в остальном готов врать на каждом шагу. Тебе трудно признаваться людям в собственных ошибках и честно говорить о прошлом. Жизнь в мире грез и лжи никогда не будет счастливой.

Рыбы