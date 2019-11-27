Уход за волосами зимой: главные правила

Зимой наши волосы подвергаются негативному влиянию сразу с двух сторон: на улице – воздействию низких температур, а в помещении – сухого и теплого воздуха. В результате локоны начинают электризоваться и путаться, а кончики секутся и теряют свой блеск. «Ой, да под шапкой все равно не видно!» – отмахнуться некоторые. И будут, конечно, правы. Вот только даже зимой мы не носим шапку круглые сутки, пишет loreal-paris.ru!
Секрет ухода за волосами зимой – это, на самом деле, никакой не секрет. Достаточно уделять своим локонам чуть больше заботы и внимания, и они непременно ответят взаимностью. С чего начать? Конечно, с очищения.
1. Очищение
Холодное время года – прекрасная возможность немножко «полениться» и отказаться от слишком частого мытья головы. Во-первых, так вы убережете волосы от пересушивания (ежедневное мытье головы удаляет естественный кожный жир, необходимый для увлажнения волос). А, во-вторых, снизите риск переохладить голову, не досушив волосы перед выходом.
2. Увлажнение
Высокие температуры и сухой воздух в помещениях иссушают не только кожу, но и волосы. Единственный способ бороться с этим – дополнительное увлажнение. Для кожи подойдут термальная вода и кремы, а для волос – увлажняющие бальзамы и маски, а также шампуни с натуральными маслами. Питательные ингредиенты в составе помогут устранить сухость, а также облегчат расчесывание и придадут дополнительный блеск.
3. Усиленное питание волос
Возьмите за привычку наносить маску для укрепления и увлажнения волос хотя бы раз в неделю: такой дополнительный уход поможет сохранить и восстановить баланс влаги. Для того, чтобы оживить волосы и защитить их от воздействия внешних факторов, достаточно 7-10 минут. Если же у вас есть немного больше времени, нанесите маску под шапочку для душа и заверните волосы полотенцем, а через 30 минут смойте теплой (не горячей!) водой.
Для усиленного питания подойдут и специальные комплексы масел.
4. Сушка волос
Специалисты советуют высушивать волосы после мыться естественным способом. В идеальном мире мы бы так и делали, а пока по утрам приходится сушить волосы феном, параллельно подкрашивая ресницы и замазывая тональным кремом круги под глазами. Чтобы хоть как-то защитить локоны от агрессивного воздействия, наносите на волосы перед сушкой спрей-термозащиту. И помните, лучше немного опоздать на работу, чем выйти на мороз с влажной головой. Вы рискуете не только заболеть, но и окончательно испортить волосы: на холоде они замерзают и становятся особенно ломкими.
5. Защита от электризации
От шапок и шарфов ваши волосы электризуются и быстро путаются? Выход есть! Во-первых, попробуйте сменить головной убор на шелковый шарф: он не будет сдавливать голову, травмируя корни, и не создаст статического эффекта. Во-вторых, используйте кондиционеры для волос с эффектом антистатика (да, такие тоже есть). Выбирать их необходимо по типу волос, а смывать не нужно вовсе.
Секреты ухода за волосами разных типов
Зимой каждый тип волос «капризничает» по-своему. Хорошая новость в том, что правильный уход поможет справиться с любой проблемой: от жирных корней – до сухих кончиков.
Уход за жирными волосами зимой
Жирные волосы зимой обычно становятся еще более жирными, что, однако, не мешает их кончикам быть сухими и ломкими. Важно понимать, что им не хватает именно влаги, а не жира – они обезвожены. Что делать?
Прежде всего, используйте только те средства, которые предназначены для ухода за жирными волосами. Они регулируют выделение кожного сала, возвращают локонам объем и продлевают ощущение чистоты волос.
Маски и бальзамы наносите, начиная с кончиков – им сейчас особенно нужно увлажнение.
Попробуйте мультимаскинг: нанесите на жирные корни подсушивающую маску на основе глины, а на сухие кончики – питательную маску на основе масел.
Ищите в составе уходовых средств аргановое масло – оно придает волосам блеск и избавляет от наэлектризованности.
Уход за сухими волосами зимой
Первое и главное правило – выбираем только те средства, которые подходят для ухода за сухими волосами. На что обращать внимание в первую очередь? Конечно, на состав: чем больше натуральных масел, тем лучше.
Питательная маска – минимум раз в неделю и минимум на 30 минут под шапочкой и полотенцем.
Помимо привычного трио – шампунь, бальзам, маска – можно подарить своим волосам комплексы масел и специальную сыворотку для кончиков. Вот увидите, локоны скажут «спасибо»!
Уход за комбинированными волосами зимой
Комбинированные волосы доставляют зимой, пожалуй, больше всего проблем. Чтобы вернуть им мягкость и здоровый блеск (а не сальность!), придется повозиться – но результат того стоит.
Если встречи с феном не избежать, начинайте сушить волосы с корней. Кончики обычно достаточно быстро высыхают сами.
Наносит на сухие кончики масло-спрей. Избегайте попадания масла на корни – они и так страдают от жирности.
Как и в случае с жирными волосами, не пренебрегайте мультимаскингом.
Ополаскивайте локоны прохладной водой, чтобы чешуйки волоса «закрылись».
Задумайтесь о короткой стрижке. Быть может, время пришло? Если модное нынче боб-каре – не ваш случай, хотя бы подравнивайте кончики каждые 6-8 недель. Все сухое и секущееся – долой.