Уход за волосами зимой: главные правила

Секрет ухода за волосами зимой – это, на самом деле, никакой не секрет. Достаточно уделять своим локонам чуть больше заботы и внимания, и они непременно ответят взаимностью. С чего начать? Конечно, с очищения.

1. Очищение

Холодное время года – прекрасная возможность немножко «полениться» и отказаться от слишком частого мытья головы. Во-первых, так вы убережете волосы от пересушивания (ежедневное мытье головы удаляет естественный кожный жир, необходимый для увлажнения волос). А, во-вторых, снизите риск переохладить голову, не досушив волосы перед выходом.

2. Увлажнение

Высокие температуры и сухой воздух в помещениях иссушают не только кожу, но и волосы. Единственный способ бороться с этим – дополнительное увлажнение. Для кожи подойдут термальная вода и кремы, а для волос – увлажняющие бальзамы и маски, а также шампуни с натуральными маслами. Питательные ингредиенты в составе помогут устранить сухость, а также облегчат расчесывание и придадут дополнительный блеск.

3. Усиленное питание волос

Возьмите за привычку наносить маску для укрепления и увлажнения волос хотя бы раз в неделю: такой дополнительный уход поможет сохранить и восстановить баланс влаги. Для того, чтобы оживить волосы и защитить их от воздействия внешних факторов, достаточно 7-10 минут. Если же у вас есть немного больше времени, нанесите маску под шапочку для душа и заверните волосы полотенцем, а через 30 минут смойте теплой (не горячей!) водой.

Для усиленного питания подойдут и специальные комплексы масел.

4. Сушка волос

Специалисты советуют высушивать волосы после мыться естественным способом. В идеальном мире мы бы так и делали, а пока по утрам приходится сушить волосы феном, параллельно подкрашивая ресницы и замазывая тональным кремом круги под глазами. Чтобы хоть как-то защитить локоны от агрессивного воздействия, наносите на волосы перед сушкой спрей-термозащиту. И помните, лучше немного опоздать на работу, чем выйти на мороз с влажной головой. Вы рискуете не только заболеть, но и окончательно испортить волосы: на холоде они замерзают и становятся особенно ломкими.

5. Защита от электризации

От шапок и шарфов ваши волосы электризуются и быстро путаются? Выход есть! Во-первых, попробуйте сменить головной убор на шелковый шарф: он не будет сдавливать голову, травмируя корни, и не создаст статического эффекта. Во-вторых, используйте кондиционеры для волос с эффектом антистатика (да, такие тоже есть). Выбирать их необходимо по типу волос, а смывать не нужно вовсе.

Секреты ухода за волосами разных типов

Зимой каждый тип волос «капризничает» по-своему. Хорошая новость в том, что правильный уход поможет справиться с любой проблемой: от жирных корней – до сухих кончиков.

Уход за жирными волосами зимой