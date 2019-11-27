Психолог назвал пять шагов, которые помогут женщине повысить самооценку

Специалист сразу отметил, что в первую очередь самооценку формируют родители.

— Это только кажется, что близкие нам всегда желают добра. Они, порой сами того не замечая, рушат наше будущее своими, казалось бы, невинными фразами. К примеру, часто можно услышать от мамочки в адрес дочери такие слова: «Ты у меня такая глупенькая, неуклюжая, кто ж тебя такую в жены возьмет?». И у девушки уже в юном возрасте появляется негативная установка в голове. В дальнейшем ее ждут проблемы на личном фронте, — уверен эксперт.

Комплексы, которые возникают у человека, испепеляют изнутри. Но исправить ситуацию можно легко. Для этого, по словам психолога, нужно тактично и деликатно указать своему родителю на неправоту.

На втором месте после родных людей идут так называемые «подруги», которые будто получают удовольствие, вгоняя вас в комплексы.

— Говорят, что дружбы женской не бывает. Отчасти это правда. Помню прекрасно разговор двух приятельниц. Одна другой говорит: «Посмотри на свое лицо, оно у тебя такое обвисшее, тебе точно 22, а не 40? Как ты себе молодого человека найдешь с такой внешностью?». Это еще одна категория приближенных лиц, которые влияют на самооценку, причем не самым лучшим образом, — объяснил психолог.

Третье место в рейтинге эксперта отведено вторым половинкам, которые играют не последнюю роль в становлении личности.

— Мужчины очень часто начинают критиковать девушек за любые мелочи. Особенно почему-то у российских мужчин оскорблять, причем грубо, своих женщин получается с особым «изыском». Выражения «ты жирная», «посмотри на свои бока», «ты страшная» — все это девушка слышит от любимого человека, и вера в себя пропадает. У женщины начинается глубокая и затяжная депрессия. Если вовремя не обратиться к специалисту, все может закончиться очень плачевно.

Так что же нужно сделать, чтобы противостоять обидчикам и повысить самооценку?

Шаг 1

Когда кто-то из близких начинает читать вам нотации и рассказывать о том, как вы ужасны, просто начните в ответ без оскорбительных реплик перечислять его недостатки. Нужно создать ситуацию, когда родственники побывают в вашей шкуре. Родителям можно напомнить об их неправильных поступках, объяснить, что их ярое желание изменить вас связано с личными комплексами. Это заставит близких задуматься о своем поведении.

Шаг 2

В отношении подруг применяйте те же механизмы, которые они используют по отношению к вам. Вас пытаются оскорблять, оскорбляйте в ответ. А если оппонент начинает агрессировать, задумайтесь над тем, нужны ли вам такие знакомые. Если нет, то смело избавляйтесь от них.

Шаг 3

Молодой человек постоянно указывает на ваши недочеты и «страшную» внешность? Начните искусственно взращивать на своей голове корону, не принимайте никаких оскорблений со стороны второй половинки, прекратите общение. Если после всех ваших попыток урегулировать ситуацию ничего не меняется, можете указать ему на дверь. Задайте прямой вопрос своему молодому человеку: не является ли он садистом? Возможно, так выражается его любовь и забота. Если он признается в своих нелицеприятных склонностях, есть смысл обратиться к психотерапевту, ведь садистское отношение к женщине — один из элементов девиантного поведения.

Шаг 4

Займитесь спортом, смените имидж. Шопинг, поход в салон красоты всегда помогут расслабиться и почувствовать прилив новых сил. Займитесь творчеством. Это может быть шитье, рисование и другие виды активности, где вы сможете развивать свое воображение и мелкую моторику. Смотрите качественное кино и слушайте классическую музыку — это помогает развить профессиональную интуицию.

Шаг 5