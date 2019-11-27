Батат: польза для здоровья и секреты приготовления

Батат – овощ-корнеплод, который также известен под названием «сладкий картофель». Больше картофеля и слаще свеклы. Он не боится колорадского жука и засухи. Что из него готовят и сможет ли он полноценно заменить традиционную картошку?
Его цвет напоминает тыкву, а форма одновременно и морковь, и картофель. Батат, или сладкий картофель, оказывается, еще тот овощ! Из него можно готовить десерты, супы, запекать, делать чипсы и картофель фри, передает Сегодня.
Что приготовить из батата
Овощ можно нарезать большими кубиками и добавить к нему лук. Пока масло шипит на сковороде, а батат «томится» под крышкой, можно добавить бульон и измельчить батат. Получается идеальный гарнир к мясу.
Можно сделать чипсы из батата. По вкусу они совсем не похожи на картофельные, так как имеют сладковатый привкус.
Единственный недостаток – овощ быстро портится, если неправильно его хранить. Но даже вопреки этому, он стал очень популярным среди поваров.
Чем полезен батат
Полюбился батат и диетологам. Он низкокалорийный, быстро усваивается и блюда из него, даже обычные, выходят ну очень оригинальные.
«В картофеле достаточно много крахмала. Поэтому его нельзя есть людям, которые болеют сахарным диабетом 2-го типа, нельзя тем, кто имеет проблемы с гемоглобином. Батат же содержит немного крахмала в составе и большое количество витамина А», – рассказывает диетолог Инна Раилко.
Впрочем, традиционную картошку батат вряд ли заменит. Несмотря на все преимущества, он в разы дороже картофеля.